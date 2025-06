Terna: lancia l'Innovation Zone Adriatico, nuovo polo ad Ascoli Piceno-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 giu - L'iniziativa si propone di generare valore condiviso e opportunita' per le comunita' locali, secondo un modello di 'economia dei distretti' che superi la concentrazione di risorse in poche aree consolidate e, al contrario, favorisca l'accesso diffuso a capitale e a competenze locali.

Il Terna Innovation Zone intende promuovere, inoltre, soluzioni tecnologiche innovative per la transizione energetica e per la sostenibilita' delle infrastrutture elettriche. Due le iniziative concrete previste nell'ambito del Terna Innovation Zone Adriatico: la prima, che si chiama 'OpenHUB', e' un programma per supportare startup e Pmi innovative, accelerando la crescita dell'imprenditoria locale grazie a sinergie con attori industriali, finanziari e istituzionali del territorio. Il programma si articolera' principalmente nell'avvio, con il sostegno della Regione Marche, di un percorso di accelerazione dell'innovazione dedicato alle Pmi e alle startup locali piu' promettenti, attive nei settori legati alla transizione energetica e digitale, che Terna, nel suo ruolo di validatore industriale delle soluzioni proposte, sosterra' favorendone la crescita imprenditoriale.

La seconda iniziativa si chiamera' 'OpenLab' e sara' un laboratorio di sperimentazione di soluzioni ingegneristiche avanzate, in particolare nel campo dei cavi in corrente continua ad alta tensione e delle tecnologie in ambito marittimo, fortemente connesse ai temi della sostenibilita' e della transizione energetica.

Un elemento distintivo del Terna Innovation Zone Adriatico, infatti, e' la sua rete di partner strategici, tra cui Regione Marche, Anci Marche, Sistema universitario della Regione Marche, Confindustria, Unioncamere, Consorzio Elis, Smau, ed altre realta' industriali e finanziarie.

L'avvio del Terna Innovation Zone Adriatico ad Ascoli Piceno consolida l'impegno di Terna per le Marche. Il piano di sviluppo 2025-2034 del gruppo prevede un investimento di 700 milioni di euro nella Regione.

Com-Sim

