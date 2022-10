Terna: la tratta Est del Tyrrhenian Link operativa dal 2025-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 ott - La nuova interconnessione, sottolinea Terna, e' un progetto all'avanguardia che prevede la realizzazione di due linee elettriche sottomarine (una dalla Campania alla Sicilia e una dalla Sicilia alla Sardegna) per un totale di 950 km di collegamento a 1000 MW in corrente continua. Lunga complessivamente 480 km, la tratta Est unisce l'approdo siciliano di Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese in provincia di Palermo, a Torre Tuscia Magazzeno, situata nel comune di Battipaglia, nel salernitano.

L'approdo dei cavi marini sara' realizzato con la tecnica dell'horizontal directional drilling, che consente di evitare scavi a cielo aperto sulle spiagge.

Il progetto autorizzato prevede, in Campania, la realizzazione di una stazione di conversione a Eboli (nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo), collegata all'approdo di Torre Tuscia Magazzeno da un elettrodotto in cavo interrato di 15 km che percorrera' strade esistenti senza alterare ambiente e paesaggio. Anche la stazione di smistamento sorgera' ad Eboli: grazie a una mirata scelta tecnologica di Terna (la stazione sara' realizzata in GIS) sara' possibile utilizzare la meta' della superficie inizialmente prevista dal progetto.

Per quanto riguarda invece la Sicilia, la stazione di conversione sorgera' a Termini Imerese, in localita' Caracoli, e sara' collegata all'approdo di Fiumetorto con un percorso in cavo interrato di circa 10 km. In aggiunta, sara' realizzata una nuova sezione a 380 kV all'interno dell'esistente stazione di Caracoli. L'opera, il cui primo tratto, come suddetto, sara' operativo gia' a partire dalla fine del 2025, sara' a regime nella sua interezza nel 2028.

com-Sim

(RADIOCOR) 04-10-22 16:31:35 (0424)ENE 5 NNNN