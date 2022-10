Terna: la tratta Est del Tyrrhenian Link operativa dal 2025

Donnarumma: "Accelereremo sviluppo delle fonti rinnovabili" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 ott - E' stato firmato dal ministero della Transizione ecologica il decreto autorizzativo alla realizzazione del 'Tyrrhenian Link - Ramo Est', la tratta dell'elettrodotto sottomarino di Terna che collega Campania e Sicilia e che sara' operativa gia' a partire dal 2025. Lo sottolinea il gestore della rete elettrica nazionale in una nota. Considerata la rilevanza strategica del Tyrrhenian Link, uno dei principali interventi infrastrutturali del Paese, fondamentale per lo sviluppo e la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'iter autorizzativo dell'opera "si e' concluso - dice la nota - in tempi record: sono, infatti, trascorsi 11 mesi tra l'avvio del procedimento e l'approvazione del progetto definitivo da parte del Mite; cio' e' stato possibile grazie all'intenso lavoro di progettazione partecipata preventiva all'iter autorizzativo effettuata con tutti gli Enti locali e con la cittadinanza". Per l'intera opera Terna investira' nei prossimi anni circa 3,7 miliardi di euro coinvolgendo nella realizzazione dell'opera circa 250 imprese. La nuova infrastruttura consentira' una maggiore integrazione tra le diverse zone di mercato e un piu' efficace utilizzo dei flussi di energia proveniente da fonti rinnovabili, che sono in costante aumento. Inoltre, il Tyrrhenian Link avra' un ruolo decisivo nel miglioramento dell'affidabilita' della rete e dell'intero sistema elettrico contribuendo alla sua sicurezza eadeguatezza. 'L'autorizzazione da parte del ministero della Transizione ecologica e' un passaggio fondamentale per la realizzazione di un'opera di primaria importanza per l'intero sistema elettrico italiano', dichiara Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna. 'Questa infrastruttura - aggiunge - consentira' di accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, oggi ancora piu' determinanti per l'indipendenza energetica del nostro Paese e per ridurre il costo dell'energia in bolletta. La rapidita' con cui questa fase del procedimento si e' conclusa conferma l'impegno messo in campo per il raggiungimento dell'obiettivo comune'.

