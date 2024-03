Terna: in Piano al 2028 investimenti per 16,5 mld, +8% annuo ebitda e ricavi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar - Gli investimenti previsti nel Piano, indica Terna, sono considerati sostenibili al 99% secondo i criteri della tassonomia europea. Circa 2 miliardi sono dedicati all'innovazione e digitalizzazione per abilitare la twin transition.

Il Piano prevede due direttrici strategiche: Attivita' Regolate in Italia e Attivita' Non Regolate.

Le Attivita' Regolate in Italia continueranno a rappresentare il core business del Gruppo. Terna ha infatti pianificato il piu' alto investimento di sempre, pari a 15,5 miliardi complessivi, di cui circa 1,1 miliardi finanziati tramite contributi pubblici a fondo perduto, per rafforzare ed espandere la rete di trasmissione, nonche' per sviluppare la capacita' di interconnessione con l'estero, al fine di garantire una crescente sicurezza, resilienza ed efficienza del sistema anche di fronte a una sempre maggiore integrazione di energia da fonti rinnovabili.

Nel Piano 2024-2028 Terna ha previsto un incremento degli investimenti per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, che ammontano complessivamente a 10,8 miliardi.I piu' importanti progetti infrastrutturali del Piano Industriale 2024-2028 includono il Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino che colleghera' la Sicilia alla Sardegna e alla Campania contribuendo al migliore utilizzo delle rinnovabili e al phase-out delle centrali a carbone e di quelle a olio piu' inquinanti; l'Adriatic Link, collegamento sottomarino che unira' l'Abruzzo e le Marche, il Sa.Co.I.3, l'infrastruttura tra Sardegna, Corsica e Penisola italiana, e l'elettrodotto a 380 kV Chiaramonte-Gulfi- Ciminna in Sicilia. Avranno un ruolo cruciale anche le interconnessioni con l'estero: su tutte il ponte energetico invisibile Elmed, che unira' Italia e Tunisia favorendo l'ottimizzazione delle risorse tra Europa e Nord Africa.

Completano il panorama degli investimenti di sviluppo della rete innovativi progetti come, ad esempio, il collegamento Milano-Montalto, che sfruttera' la tecnologia della trasmissione dell'energia in corrente continua, e il Central Link, finalizzati a raggiungere gli obiettivi di transizione e sicurezza energetica.

Circa 1,7 miliardi di euro saranno destinati al Piano di Sicurezza e circa 2,9 miliardi di euro saranno dedicati ad attivita' di rinnovo ed efficienza degli asset.

Grazie a tutti gli investimenti previsti, il valore degli asset regolati (Regulatory Asset Base, Rab) raggiungera' i 30,6 miliardi nel 2028, con un Compound Annual Growth Rate (CAGR) nell'arco di Piano pari all'8%. A fine 2024, la RAB sara' pari a 22,5 miliardi, mentre a fine 2023 il dato si e' attestato a 20,4 miliardi.

Nel Piano Industriale 2024-2028, in continuita' con gli anni precedenti, le Attivita' Non Regolate saranno volte a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative e digitali in coerenza con il ruolo istituzionale del Gruppo Terna, contribuendo a generare nuove opportunita' di business. In particolare, le principali Attivita' Non Regolate di Terna includono: business dedicati a garantire l'approvvigionamento di componenti essenziali allo sviluppo della rete come trasformatori (Tamini) e cavi (Brugg Cables); attivita' di mercato adiacenti al core business, come servizi di gestione e sviluppo di reti e stazioni elettriche in alta, media e bassa tensione per terzi (Terna Energy Solutions e Terna Rete Italia), servizi di consulenza per l'efficienza energetica (Avvenia) e per lo sviluppo di Operation&Maintenance di impianti fotovoltaici (LT); offerte di connettivita' per operatori di telecomunicazioni attraverso la fornitura di dark fiber e servizi di housing e, in ultimo, sviluppo e gestione di linee di interconnessione.

Il Piano prevede diverse azioni per valorizzare il portfolio di attivita', introducendo misure di ottimizzazione per rafforzare le prestazioni finanziarie e consolidare la posizione di leadership sul mercato.

Nonostante l'accelerazione degli investimenti, Terna punta a preservare una solida e sostenibile struttura del capitale, anche attraverso l'emissione di ulteriori strumenti ibridi, con l'obiettivo di mantenere l'attuale livello di rating, con un rapporto Funds From Operations/Net Debt che a fine Piano si attesti intorno all'11%. Il costo del debito netto di piano e' previsto pari a circa il 3,3% per cento.

Ale

