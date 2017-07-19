Terna: in 2025 in esercizio infrastrutture per 800 mln, autorizzazioni per 1 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Nell'anno - prosegue la nota di Terna - sono stati realizzati oltre 300 km di collegamenti elettrici, progettati assicurando la massima attenzione verso soluzioni a ridotto impatto ambientale. Tra i principali appunto i 130 km di elettrodotti interrati per Milano-Cortina e, in Sicilia, il completamento della direttrice a 380 kV Paterno'-Pantano-Priolo, "opera chiave per il sistema elettrico regionale, che contribuisce a migliorare la continuita' del servizio e a supportare l'integrazione delle fonti rinnovabili". Per quanto riguarda le autorizzazioni, i progetti principali di quest'anno riguardano "la razionalizzazione della rete nella Brianza Ovest, la nuova stazione elettrica a Volpago (Treviso) e l'elettrificazione delle banchine del porto di La Spezia, prima a livello nazionale in questo ambito". A questi si aggiungono il riassetto del Quadrante Sud-Ovest di Roma, per incrementare l'efficienza della rete della Capitale, e la realizzazione della nuova stazione elettrica di Perdasdefogu (Nuoro) per garantire maggiore resilienza in un territorio soggetto a frequenti fenomeni nevosi.

Insieme allo sviluppo delle nuove opere, anche nel 2025 il gruppo ha predisposto il Piano di Sicurezza, che definisce interventi dedicati alla prevenzione e mitigazione dei disservizi, attraverso l'introduzione di tecnologie avanzate di monitoraggio e controllo, la digitalizzazione delle infrastrutture e misure per accrescere la resilienza della rete agli effetti dei cambiamenti climatici: nel piano industriale 2,3 miliardi di euro sono stati destinati al potenziamento della sicurezza e della stabilita' del sistema elettrico nazionale, prevedendo l'installazione di nuove apparecchiature di regolazione - tra cui compensatori sincroni, reattori, Statcom e resistori stabilizzanti - essenziali per garantire continuita' del servizio e preparare la rete alle sfide della transizione energetica e della crescente digitalizzazione.

