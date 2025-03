Terna: entro 2030 operativi Tyrrhenian e Adriatic Link, SaCoi e Italia-Tunisia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Nell'orizzonte temporale del Piano di Sviluppo 2025, la maggioranza degli interventi previsti in esercizio entro il 2030 ha ottenuto l'autorizzazione o e' gia' in fase di autorizzazione. Tra questi figurano le principali opere infrastrutturali dell'azienda. Il Tyrrhenian Link: il collegamento HVDC sottomarino a 500 kV che unira' la Sicilia alla Campania e alla Sardegna.Il ramo est Campania-Sicilia e' stato autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a settembre 2022; il ramo ovest Sicilia-Sardegna a settembre 2023. L'opera sara' completata entro il 2028; a gennaio sono state avviate in Sicilia le attivita' di posa del cavo sottomarino del ramo est.

Adriatic Link: il collegamento HVDC tra Abruzzo e Marche da 1.000 MW di potenza lungo circa 250 km, di cui 210 km sottomarini. Ha ottenuto il via libera del Mase a gennaio 2024 e i cantieri terrestri sono partiti a fine 2024.

L'entrata in esercizio e' prevista per il 2029.

Per la sua posizione geografica strategica al centro del Mediterraneo, l'Italia rappresenta un ponte energetico tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Il Piano di Sviluppo 2025, dunque, conferma gli interventi di interconnessione con l'estero al fine di garantire sicurezza, sostenibilita' ed efficienza, tramite la possibilita' di mutuo soccorso tra sistemi interconnessi. In aggiunta, queste infrastrutture costituiscono un fondamentale strumento di flessibilita' per condividere risorse di generazione e capacita' di accumulo, a fronte della variabilita' della produzione rinnovabile.

Tra i principali progetti pianificati ci sono Sa.Co.I.3: progetto di ammodernamento e potenziamento dell'attuale interconnessione tra Sardegna, Corsica e Toscana. L'opera, autorizzata dal Mase nel 2023, e' uno dei progetti di Terna finanziati dal Programma REPowerEU. A febbraio sono stati avviati i cantieri del tratto terrestre in Sardegna. Elmed finanziato con oltre 300 milioni di euro dal programma comunitario Connecting Europe Facility, il progetto di interconnessione tra Italia e Tunisia e' uno degli interventi previsti dal Piano Mattei per l'Africa. L'opera e' stata autorizzata dal Masea maggio del 2024 e, dopo pochi mesi, dal governo tunisino. Il raddoppio interconnessione Italia-Grecia: a gennaio 2024 e' stata avviata la consultazione pubblica per il nuovo collegamento che sara' composto da due cavi sottomarini di 250 km e potenza fino a 1.000 MW e due cavi terrestri in corrente continua di 50 km che uniranno l'approdo di Melendugno, in Puglia, alla costa greca. L'intervento consentira' la gestione in sicurezza dell'intera Zona Sud e favorira' approvvigionamenti efficienti di energia, grazie alla possibilita' di abilitare nuove risorse attraverso il coupling del mercato elettrico e di mantenere lo scambio di energia tra i due Paesi anche in presenza di manutenzioni.

Inoltre, nel Piano di Sviluppo 2025 sono presenti ulteriori progetti di interconnessione, noti come 'Merchant Lines', a cura di altri promotori e/o non titolari di concessioni di trasporto. Il numero di tali iniziative ha subito un'accelerazione negli ultimi anni, anche in considerazione del Piano Mattei, delle recenti evoluzioni in ambito energetico in Nord Africa e dell'interesse di privati a sviluppare progetti per un sistema elettrico sempre piu' interconnesso. Risultano in fase di avvio consultazione 11 richieste per oltre 12 GW di capacita'.

com-Ale

