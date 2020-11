Terna: Donnarumma, Tyrrhenian Link va avanti, discussioni procedono

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma, 19 nov - Il progetto Tyrrhenian Link, l'interconnessione tra Campania, Sicilia e Sardegna "va avanti e le discussioni con le autorita' locali sono a buon punto". Lo ha detto l'amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma rispondendo agli analisti durante la presentazione del Piano industriale 2021-25. "E' un progetto strategico per tutto il Paese non solo per le diverse regioni interessate. E' un progetto che abbiamo gia' discusso con le autorita'. E' importante per la sicurezza della rete e comunque il nostro piano e' flessibile e possiamo gestire ritardi in un range del 10% come abbiamo gia' fatto quest'anno focalizzandoci su altri progetti".

ale

(RADIOCOR) 19-11-20 12:27:02 (0325)ENE,PA,INF 5 NNNN