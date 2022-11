Terna: Donnarumma, su Tyrrhenian Link nei tempi, in un anno attivita' operative

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Fisciano (Salerno), 14 nov - Per il Tyrrhenian Link "siamo in linea con i tempi autorizzativi, manca ormai molto poco, e dopo dovremo procedere con l'inizio delle attivita' operative che da qui ad un anno potrebbero partire". Lo ha detto l'amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, a margine dell'inaugurazione del master del Tyrrhenian Lab, rispondendo su come si sta procedendo e sui tempi del nuovo elettrodotto in corrente continua tra Sardegna, Sicilia e Campania.

Ale

(RADIOCOR) 14-11-22 13:58:03 (0305)ENE,INF 5 NNNN