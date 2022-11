Terna: Donnarumma, riteniamo a breve ok da Ue a collegamento con Nord Africa -2

Cavo Tunisia importante, primo di una serie in Mediterraneo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Fisciano (Salerno), 14 nov - Interpellato a margine dell'inaugurazione di Tyrrhenian Lab, sul collegamento Italia-Tunisia, Donnarumma ha precisato: "Per la Tunisia si tratta della parte di finanziamento che riguarda la comunita' europea e dovremmo a giorni sapere qualcosa. Comunque siamo ottimisti perche' questo e' un collegamento importante per l'area del Mediterraneo". Alla domanda se potrebbero partecipare altri Paesi, come Francia e Germania, l'ad di Terna ha risposto: "Per quanto riguarda questo collegamento vi partecipano Italia e Tunisia con la copertura di fondi europei e credo, di conseguenza, non sia condiviso con altri Paesi anche se quando si parla di collegamenti elettrici, e quindi chiusura dell'anello di connessione, tutti i Paesi sono interessati". A chi gli fa notare come anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni abbia sottolineato l'importanza del collegamento con il Nord Africa, Donnarumma risponde: "Io credo che sia davvero molto importante anche perche' le distanze tra il nostro Sud Italia e il Nord Africa sono limitate in termini kilometrici mentre le opportunita' sono davvero molte e io credo che sara' il primo di una possibile serie di collegamenti con le aree del Mediterraneo".

Il collegamento elettrico tra Italia e Tunisia mettera' in comunicazione la stazione elettrica di Partanna (in provincia di Trapani) con una stazione corrispondente, nella penisola tunisina di Capo Bon, con un cavo sottomarino attraverso il Canale di Sicilia. L'entrata in esercizio e' prevista per meta' 2028.

