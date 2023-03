Terna: Donnarumma, al Sud il 35% delle risorse del nuovo piano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Napoli, 17 mar - Il nuovo piano di sviluppo di Terna non trascura il Mezzogiorno. Lo sottolinea l'amministratore delegato, Stefano Donnarumma, in un intervento a Feuromed. "Degli oltre 21 miliardi di investimenti previsti dal Piano, piu' del 35% riguardano il Sud. Le prime tre regioni in termini di investimenti sono la Sicilia, la Puglia e la Campania. Tra le nostre principali opere che coinvolgono il Sud ricordo il Tyrrhenian Link, il collegamento sottomarino che unira' la Sicilia alla Campania e alla Sardegna. Un intervento infrastrutturale strategico per il sistema Paese, Terna investira' per quest'opera oltre 3,7 miliardi'. A giudizio di Donnarumma sono di fondamentale importanza per rendere il Paese hub energetico del Mediterraneo, anche grazie alla sua posizione geografica, le interconnessioni: nel nuovo piano abbiamo previsto un investimento complessivo di circa 2 miliardi. Una rete interconnessa contribuisce, infatti, alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e garantisce maggiore resilienza all'intero sistema. Stiamo lavorando a un ponte energetico sottomarino tra la Sicilia e la Tunisia al raddoppio del collegamento dalla Puglia alla Grecia, e ad altri numerosi progetti di interconnessione'.

