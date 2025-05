Terna: Di Foggia, investimenti in reti e sicurezza per tenere il passo transizione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - 'Da gennaio 2022, la capacita' installata di rinnovabili e' aumentata del 54%: un dato significativo, che ha cambiato e continuera' a cambiare le logiche di funzionamento e gestione del sistema elettrico, sempre piu' decentralizzato e digitalizzato'. Lo ha detto Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato di Terna durante il Festival dell'Economia di Trento sottolineando il lavoro del gruppo sul fronte degli investimenti per tenere il passo della transizione. "Gli investimenti di Terna per il Piano di Sicurezza, pianificati nell'aggiornamento del Piano Industriale 2024-2028, ammontano a 2,3 miliardi di euro, rispetto ai circa 1,7 del precedente Piano. Anche i nuovi progetti di interconnessione con l'estero contribuiscono all'adeguatezza e alla sicurezza del sistema elettrico' ha sottolineato.

In riferimento al recente blackout della Penisola iberica, Di Foggia ha commentato: 'Il sistema elettrico europeo e' complesso ed e' impossibile escludere ogni rischio. Per garantire la sicurezza di un sistema caratterizzato da un'importante presenza di energie green, sono necessari investimenti specifici e un'efficace regolamentazione tecnica e di mercato. Su un possibile ritorno del nucleare in Italia, l'ad di Terna ha chiarito: 'Nel breve termine l'unica scelta praticabile per sostenere gli obiettivi della transizione e garantire il contenimento dei prezzi dell'energia e' accelerare sulle rinnovabili. Per chi come Terna gestisce la rete elettrica, il nucleare rappresenta comunque una buona opzione, trattandosi di una fonte di generazione costante e programmabile. Una diversificazione del mix energetico e' fondamentale per la sicurezza in quanto ci consente di disporre di piu' alternative, anche in caso di emergenze'.

Ale

(RADIOCOR) 24-05-25 11:56:20 (0243)ENE,INF 5 NNNN