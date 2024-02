Terna: Di Foggia, impegnati su reti, rinnovabili e accumuli per transizione -2

'Fondamentale per il futuro anche transizione digitale' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 feb - "Sono molto soddisfatta di questi primi mesi alla guida di Terna, ha aggiunto Di Foggia, abbiamo recentemente ottenuto il via libera dal Mase per due opere infrastrutturali strategiche per il Paese, il ramo ovest del Tyrrhenian Link che colleghera' Sicilia e Sardegna, e l'Adriatic Link, il cavo sottomarino tra Abruzzo e Marche. Tra meno di un mese presenteremo il nostro Piano Industriale, sara' basato sulla twin transition: non si puo' avere una transizione energetica senza un'evoluzione digitale. Questo significa, oltre a investimenti sulla rete, anche un cambio di cultura e di approccio'.

