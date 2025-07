Terna: da Bei, Sace e Intesa 1,5 mld per la realizzazione Adriatic Link

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - Rafforzare lo scambio di energia nel Centro Italia e promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili: sono due dei principali obiettivi degli accordi da 1,5 miliardi di euro in totale firmati tra la Banca Europea per gli Investimenti (Bei), Terna, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), e Sace per sostenere lo sviluppo e la realizzazione dell'Adriatic Link, l'elettrodotto sottomarino di Terna che colleghera' Marche e Abruzzo. Nel dettaglio, informa una nota, la struttura finanziaria dell'operazione e' suddivisa in tre tranches, tutte garantite da Sace per oltre 1 miliardo di euro con la Garanzia Archimede: un finanziamento da 750 milioni concesso dalla Bei a Terna, della durata di 22 anni; una linea di credito di 500 milioni fornita da Intesa Sanpaolo a Terna della durata di 7 anni; un ulteriore finanziamento di 250 milioni da Intesa Sanpaolo, con provvista messa a disposizione da Bei e con durata di 7 anni, a supporto del progetto stesso.

La cerimonia di firma si e' svolta oggi a Roma con Nadia Calvino, presidente del Gruppo Bei, Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, Giuseppina di Foggia, amministratore delegato di Terna, Alessandra Ricci, amministratore Delegato di Sace, e Riccardo Dutto, responsabile Industry Infrastructure della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo.

