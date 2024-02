Terna: contratto con Bei per ultima tranche finanziamento Tyrrhenian Link

500 mln degli 1,9 miliardi del totale previsto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 feb - Firmato tra Terna e Banca europea per gli investimenti il contratto dell'ultima tranche da 500 milioni del finanziamento complessivo di 1,9 miliardi di euro per il collegamento elettrico sottomarino Tyrrhenian Link che unira' la penisola italiana alla Sicilia e quest'ultima alla Sardegna. E' quanto si legge in una nota congiunta. La firma e' avvenuta in occasione del Forum della Bei in Lussemburgo dove si e' tenuto un incontro fra Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei, e Giuseppina Di Foggia, amministratrice delegata e direttrice generale di Terna, per discutere di future collaborazioni volte a sostenere la transizione energetica e gli obiettivi di REPowerEU.

L'ultima tranche da 500 milioni si aggiunge ai precedenti contratti di finanziamento sottoscritti l'8 novembre 2022 (prima tranche, per 500 milioni di euro) e il 30 marzo 2023 (seconda e terza tranche, per complessivi 900 milioni di euro) ed e' destinata a supportare la costruzione e messa in esercizio del 'Ramo Est' e del 'Ramo Ovest' del Tyrrhenian Link. Al pari delle precedenti tranche, il finanziamento ha una durata pari a circa 22 anni dalla prima data di erogazione "ed e' caratterizzato da una durata piu' lunga e da costi piu' competitivi rispetto a quelli di mercato, rientrando cosi' nella politica di ottimizzazione della struttura finanziaria di Terna".

Per l'infrastruttura Terna prevede un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi di euro, di cui circa il 50% finanziato dalla Bei. Il Tyrrhenian Link sara' a regime nella sua interezza nel 2028.

Fon

(RADIOCOR) 08-02-24 10:42:39 (0288)ENE 5 NNNN