Terna: Conte a Capri, collegamento con terraferma infrastruttura strategica -2

Questo progetto conferma leadership tecnologica Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 ott - "Con questo progetto infrastrutturale - ha riconosciuto il capo del Governo - si manifesta la leadership tecnologica del nostro Paese e in particolare nel settore elettrico, che e' ancora cosi' moderno e ricco di potenzialita' trasformative, che rimane ancora fortissimo, probabilmente alimentato dal nostro Dna. Luigi Galvani, Alessandro Volta, scienziati del 700 che in questo settore sono conosciuti, hanno ancora oggi una fama mondiale. Da oggi quindi avremo le stazioni elettriche di Sorrento, Torre Annunziata, Capri, collegate per la prima volta da un elettrodotto in cavo a 150 chilovolt in corrente alternata. E qui il nostro Paese ha una competenza unica, non e' un progetto isolato com'e' dimostrato anche dal cavo elettrico sottomarino che unisce la Sardegna e il Lazio, che ha visto la posa di questo cavo elettrico sottomarino piu' profondo al mondo, i cui 435 km di lunghezza ne fanno il piu' lungo cavo sottomarino da 1.000 megawatt del pianeta. Ecco, quindi, grazie a Terna e ai partner che hanno lavorato a questo progetto. Terna fa da regista, riesce a coagulare in questi progetti i partner portatori di expertise, know how, delle tecnologie piu' sofisticate, misure all'avanguardia in Europa e nel mondo".

