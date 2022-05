Terna: cfo, confermata politica dei dividendi, no impatto da inflazione (RPT)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mag - "Riguardo al capital gain guardiamo il business giorno per giorno e non andremo a modificare la nostra politica di dividendi appena annunciata con l'aggiornamento del business plan. La confermiamo e non andremo a cambiarla". Lo ha detto il cfo di Terna, Agostino Scornajenchi, rispondendo agli analisti durante la call sul trimestre. Circa il possibile impatto dell'inflazione sul capex e i progetti, "noi non abbiamo un impatto, ci sara' qualche impatto di cash perche' dovremo pagare di piu' ma abbiamo una forte flessibilita' per farlo".

