Terna: assegna a Prysmian fornitura cavi sottomarini per Adriatic Link

Investimento complessivo per l'opera e' di 1,3 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 set - Terna, la societa' che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, ha assegnato a Prysmian il contratto per la fornitura e la posa in opera dei cavi sottomarini e interrati dell'Adriatic Link, il collegamento tra Abruzzo e Marche da 1000 MW di potenza (corrente continua ad alta tensione), lungo circa 250 km, di cui 210 km sottomarini. Terna e' guidata dall'a.d. Giuseppina Di Foggia. La fornitura dei sistemi in cavo, si legge in una nota, costituisce un ulteriore tassello nel veloce avanzamento di questa importante opera, da circa 1,3 miliardi complessivi di investimento da parte di Terna. La nuova infrastruttura consentira' di incrementare di circa 1000 MW la capacita' di scambio tra il Centro-Sud e il Centro-Nord del Paese, aumentando la sicurezza, l'efficienza e la resilienza dell'intera rete elettrica di trasmissione nazionale.

L'Adriatic Link avra' un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell'integrazione e nel trasferimento dell'energia prodotta dai numerosi impianti eolici e fotovoltaici del Sud Italia verso i centri di consumo del Nord, rafforzando il ruolo dell'Italia come hub elettrico dell'Europa e dell'intera area mediterranea. La posa dei cavi in mare raggiungera' una profondita' massima di 100 metri. Per gli approdi si ricorrera' all'utilizzo della tecnica della trivellazione orizzontale controllata che permettera' di installare la conduttura, limitando gli impatti ambientali e sociali sul litorale, e di garantire la salvaguardia del collegamento.

elettrico in caso di erosione costiera.

