Terna: +9,6% ricavi 2025 a 4,033 mld, utile +4,7% a 1,11 mld e cedola 39,62 cent -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Terna sottolinea come il 2025 sia stato caratterizzato da uno scenario internazionale segnato da forti incertezze. Il protrarsi delle situazioni di tensione geopolitica nell'Est Europa e in Medio Oriente ha continuato a esercitare pressioni sui mercati energetici e delle materie prime, riportando al centro del dibattito il tema della sicurezza energetica nazionale ed europea. A marzo 2026, con lo scoppio del conflitto in Iran, le tensioni geopolitiche si sono ulteriormente aggravate. Questo contesto rende sempre piu' urgente per l'Italia la necessita' di rafforzare la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e accelerando il percorso di transizione energetica, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione Europea.

Nel 2025, oltre ad aver registrato un miglioramento dei propri indicatori economico-finanziari, il Gruppo, a conferma dell'impegno a garantire all'Italia un sistema elettrico piu' sicuro, affidabile ed efficiente, ha messo in esercizio nuove infrastrutture per circa 800 milioni di euro. Nel 2025 sono stati inoltre autorizzati 38 nuovi progetti di sviluppo, per circa 1 miliardo di euro di investimenti.

La situazione patrimoniale consolidata registra un patrimonio netto di Gruppo pari a 7,79 miliardi. L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2025 si e' attestato a 13 miliardi, rispetto ai 11,16 miliardi a fine 2024, a supporto dell'importante crescita degli investimenti Per quanto riguarda gli investimenti, tra i principali progetti si segnalano gli avanzamenti sia sul Ramo Est che sul Ramo Ovest del Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino fra Campania, Sicilia e Sardegna; quelli sul collegamento tra la Toscana, la Corsica e la Sardegna (Sa.Co.I.3); quelli sull'Adriatic Link, l'elettrodotto sottomarino fra Abruzzo e Marche; gli interventi per incrementare la sicurezza e l'efficienza della rete elettrica in alta e altissima tensione nelle aree in cui si sono svolti i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026; quelli per accrescere la capacita' di scambio fra la Calabria e la Sicilia (collegamento Bolano-Annunziata); gli interventi realizzati nelle diverse zone del mercato elettrico: in Sicilia i collegamenti Chiaramonte Gulfi-Ciminna e Paterno'-Pantano-Priolo, a cui si aggiungono le attivita' realizzative dei collegamenti Colunga-Calenzano, fra Emilia-Romagna e Toscana, e Cassano-Chiari, in Lombardia.

Prosegue inoltre il piano di installazione di apparecchiature, fra cui compensatori sincroni, resistori stabilizzanti e reattori, a beneficio della sicurezza della rete.

com-Ale.

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