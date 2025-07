Terna: +7,9% a 587,7 mln utile netto I semestre, +8% a 1,89 mld ricavi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - La situazione patrimoniale consolidata al 30 giugno 2025 registra un patrimonio netto di Gruppo pari a 7.508 milioni di euro, a fronte dei 7.524,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024.

L'indebitamento finanziario netto si attesta a 11.969,8 milioni di euro, rispetto agli 11.160,4 milioni di euro di fine 2024, a supporto dell'importante crescita degli investimenti per lo sviluppo di un sistema elettrico sempre piu' sicuro ed efficiente.

Per quanto riguarda gli investimenti realizzati, tra i principali progetti del periodo si segnalano gli avanzamenti del Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino fra Campania, Sicilia e Sardegna. A maggio, e' stata completata la posa - iniziata a febbraio 2025 - del cavo sottomarino del primo polo del ramo est, quello fra Campania e Sicilia. A cio' si aggiungono gli avanzamenti del collegamento tra la Toscana, la Corsica e la Sardegna (Sa.Co.I.3), dell'Adriatic Link, l'elettrodotto sottomarino fra Abruzzo e Marche (per cui, a luglio, e' stato avviato il cantiere della stazione di conversione nelle Marche), e quelli delle opere per incrementare l'affidabilita' della rete elettrica in alta e altissima tensione nelle aree interessate dai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026. Procedono inoltre le attivita' realizzative dei collegamenti Bolano-Annunziata, fra la Calabria e la Sicilia; Chiaramonte Gulfi-Ciminna (per cui a luglio sono stati avviati i cantieri) e Paterno'-Pantano-Priolo, fra le diverse zone del mercato elettrico in Sicilia; Colunga-Calenzano, fra Emilia-Romagna e Toscana, e Cassano-Chiari, in Lombardia. A tali interventi si affianca il proseguimento del piano di installazione di apparecchiature a beneficio della sicurezza della rete, fra cui compensatori sincroni, reattori e resistori stabilizzanti, per complessivi 69,8 milioni di euro investiti nel primo semestre del 2025.

