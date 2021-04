Terna: 65 milioni per lo sviluppo delle rinnovabili in Sardegna -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 apr - Il progetto, precisa la nota di Terna, rientra nel quadro degli investimenti previsti dal gruppo in Sardegna. In linea con il nuovo Piano Industriale 2021-2025, che prevede complessivamente 8,9 miliardi di euro per lo sviluppo e ammodernamento della rete elettrica nazionale, Terna ha programmato in Sardegna interventi per circa 1 miliardo di euro nei prossimi cinque anni, con attivita' che coinvolgeranno di oltre 300 imprese e 1.300 tra operai e tecnici nei cantieri e nelle lavorazioni in fabbrica.

Con l'interconnessione tra Sardegna, Corsica e penisola italiana (Sa.Co.I 3) e il Tyrrhenian Link, il nuovo elettrodotto sottomarino da 3,7 miliardi di euro che unira' la Sardegna con la Sicilia e quest'ultima con la Campania, la Sardegna avra' un ruolo strategico a livello internazionale: sia in ottica di phase-out delle centrali a combustibili fossili e quindi per la decarbonizzazione del sistema energetico italiano grazie allo sviluppo delle fonti rinnovabili, coerentemente con gli obiettivi del Pniec, sia come hub elettrico dell'Europa e dell'area del Mediterraneo per l'integrazione dei mercati.

La scelta localizzativa del nuovo progetto e' il risultato di un lungo e proficuo percorso di dialogo che Terna ha portato avanti in questi anni con le amministrazioni locali, finalizzato alla condivisione degli interventi in ottica di sostenibilita'. La documentazione dell'iter autorizzativo e' consultabile da tutti i cittadini interessati presso il ministero della Transizione Ecologica e i comuni interessati, che avranno 30 giorni, secondo i termini normativi, per presentare osservazioni.

