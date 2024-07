Terna: +32,4% a 544,8 mln utile netto I semestre, +18,1% a 1,75 mld ricavi -2

Investimenti +25,5% a 1.042,4 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - La situazione patrimoniale consolidata al 30 giugno 2024 registra un patrimonio netto di Gruppo pari a 7.264,1 milioni di euro, a fronte dei 6.324,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023.

L'indebitamento finanziario netto si attesta a 10.328,8 milioni di euro, in riduzione di 165,5 milioni rispetto ai 10.494,3 milioni di fine 2023, a supporto dell'importante crescita degli investimenti per lo sviluppo di un sistema elettrico sempre piu' efficiente. L'incremento del patrimonio netto di gruppo e la contestuale riduzione dell'indebitamento finanziario netto sono principalmente dovuti all'emissione obbligazionaria ibrida lanciata il 4 aprile 2024 per un importo di 850 milioni e contabilizzata come strumento di equity.

Gli investimenti complessivi realizzati dal Gruppo Terna nel periodo sono pari a 1.042,4 milioni di euro, in crescita del 25,5% rispetto agli 830,5 milioni del corrispondente semestre del 2023. Tra i principali progetti si segnalano gli avanzamenti del Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino fra Campania, Sicilia e Sardegna, quelli per l'Adriatic Link, l'elettrodotto sottomarino fra Abruzzo e Marche - che ha ricevuto lo scorso gennaio il decreto autorizzativo del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica - nonche' gli avanzamenti del Sa.Co.I.

3, il progetto che prevede l'ammodernamento e il conseguente ripotenziamento dell'attuale interconnessione elettrica sottomarina tra Sardegna, Corsica e Toscana. A questi si sono aggiunti gli interventi per incrementare la sicurezza e l'efficienza della rete elettrica in alta e altissima tensione nelle aree interessate dai Giochi Olimpici e Paralimpici 'Milano-Cortina 2026', gli interventi per accrescere la capacita' di scambio fra le diverse zone del mercato elettrico in Sicilia (collegamento "Paterno'-Pantano-Priolo"), fra la Calabria e la Sicilia (collegamento "Bolano-Annunziata") e le attivita' realizzative dei collegamenti "Colunga-Calenzano", fra Emilia-Romagna e Toscana, e "Cassano-Chiari", in Lombardia.

In aggiunta a tali interventi, prosegue il piano di installazione di apparecchiature quali reattori, compensatori sincroni e resistori stabilizzanti, a beneficio della sicurezza della rete, per complessivi 100,5 milioni di euro investiti nel primo semestre del 2024.

