Terna: +2,6% utile I trimestre a 275,3 mln, +16,4% investimenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - I ricavi del primo trimestre del 2025, pari a 901,8 milioni di euro, spiega la nota, sono il risultato in gran parte della crescita dei ricavi delle Attivita' Regolate, imputabile principalmente all'impatto sul corrispettivo di trasmissione del riconoscimento dell'aggiornamento tariffario, al netto degli incentivi output based rilevati nel primo trimestre 2024. Significativo anche l'incremento dei ricavi delle Attivita' Non Regolate che riflette, prevalentemente, il maggior contributo derivante dalle attivita' in ambito Equipment del Gruppo Brugg Cables e del Gruppo Tamini. L'Ebit (Risultato Operativo) del periodo, a valle di ammortamenti e svalutazioni pari a 219,2 milioni, si attesta a 432,8 milioni (+3,4%). Il risultato ante imposte si attesta a 394 milioni (+3,1%). La situazione patrimoniale consolidata registra un patrimonio netto di Gruppo pari a 7.784,8 milioni, a fronte dei 7.524,2 milioni al 31 dicembre 2024. L'indebitamento finanziario netto si attesta a 11.126,6 milioni, in diminuzione di 33,8 milioni da fine 2024.

Tra i principali progetti del trimestre si segnalano gli avanzamenti del Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino fra Campania, Sicilia e Sardegna nel cui Ramo Est, quello fra Campania e Sicilia, a maggio e' stata completata la posa del primo cavo sottomarino, iniziata a febbraio 2025. A cio' si aggiungono gli avanzamenti del collegamento tra la Toscana, la Corsica e la Sardegna (Sa.Co.I.3), dell'Adriatic Link, l'elettrodotto sottomarino fra Abruzzo e Marche, e quelli delle opere per incrementare la sicurezza e l'efficienza della rete elettrica in alta e altissima tensione nelle aree interessate dai Giochi Olimpici e Paralimpici 'Milano-Cortina 2026'. Procedono inoltre le attivita' realizzative dei collegamenti Bolano-Annunziata, fra la Calabria e la Sicilia, Paterno'-Pantano-Priolo, fra le diverse zone del mercato elettrico in Sicilia, Colunga-Calenzano, fra Emilia-Romagna e Toscana, e Cassano-Chiari, in Lombardia. A tali interventi si affianca il proseguimento del piano di installazione di apparecchiature, fra cui compensatori sincroni, reattori e resistori stabilizzanti, a beneficio della sicurezza della rete, per complessivi 30,3 milioni di euro investiti nei primi tre mesi del 2025. Inoltre, nel corso del primo trimestre del 2025 sono stati autorizzati, dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dagli Assessorati regionali competenti, 12 interventi per lo sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, per un ammontare complessivo di circa 240 milioni di euro.

