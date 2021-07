Terna: 18,1 mld investimenti in 10 anni per transizione, +25% da precedente piano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 lug - Nel nuovo Piano di Sviluppo le principali linee di azione vanno dal rafforzamento degli scambi tra zone di mercato per una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili; risoluzione delle criticita' e maggiore elettrificazione delle aree metropolitane; sinergie con gli altri sistemi (gas, ferrovie e telecomunicazioni) per integrare le reti e determinare un minore impatto sul territorio; potenziamento delle interconnessioni con l'estero per aumentare la capacita' di scambio con i Paesi confinanti.

Tra i progetti in completamento nei primi anni del Piano di Sviluppo 2021, figurano: l'elettrodotto a 380 kV 'Colunga-Calenzano', che si snoda per 84 km tra le province di Bologna e Firenze. L'infrastruttura, per la quale e' previsto un investimento di 170 milioni di euro, assicurera' un notevole aumento della capacita' di scambio fra Nord e Centro-Nord, rafforzando la magliatura della rete elettrica dell'area. La linea a 380 kV 'Chiaramonte Gulfi-Ciminna', lunga 170 km attraverso le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo e Ragusa, sara' il primo collegamento ad altissima tensione nella parte occidentale della Sicilia e, grazie a un investimento di circa 300 milioni di euro, consentira' di migliorare significativamente la qualita' della rete regionale.

L'elettrodotto a 380 kV 'Paterno'-Pantano-Priolo', lungo 60 km tra Catania e Siracusa, permettera' di incrementare la sicurezza e la flessibilita' della rete e portera' alla dismissione di oltre 150 km di vecchie linee aeree. L'opera prevede un investimento di circa 70 milioni di euro.

La linea a 380 kV 'Bisaccia-Deliceto', lunga 35 km tra le province di Avellino e Foggia, favorira', grazie a un investimento di circa 40 milioni di euro, un miglior utilizzo dell'energia prodotta dagli impianti eolici tra Puglia e Campania. Per quanto riguarda la penisola Sorrentina, l'importante progetto di riqualificazione e riassetto della rete elettrica a 150 kV consentira' a Terna di eliminare quasi 60 km di elettrodotti aerei ormai obsoleti, liberando territorio pregiato in un'area ad alta vocazione imprenditoriale.

