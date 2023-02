Tenaris: Rocca, in 2023 stabilizzazione capitale circolante, Capex salira' a 650 mln $

Buoni risultati in scenario volatile e in rapido mutamento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - Il flusso di cassa di Tenaris nel 2023 "beneficera' della stabilizzazione del capitale circolante. Il Capex aumentera' a circa 650 milioni di dollari e una parte rilevante di questo sara' destinata a progetti che contribuiranno a raggiungere il nostro obiettivo 2030 per ridurre l'intensita' delle emissioni di anidride carbonica delle nostre attivita'". Lo ha detto Paolo Rocca, amministratore delegato di Tenaris, durante la conference call a commento dei risultati del quarto trimestre e del 2022. "Oltre al parco eolico in Argentina, faremo anche investimenti che contribuiranno a migliorare l'efficienza energetica in Italia e in Argentina", ha detto Rocca, sottolineando che nell'ultimo anno, Tenaris "ha compiuto buoni progressi su molti fronti e ottenuto risultati finanziari record. Siamo stati in grado di raggiungere questo obiettivo solo grazie alla fiducia che i nostri clienti hanno riposto in noi e agli sforzi costanti e alle prestazioni eccezionali del nostro team diversificato e unito in tutto il mondo, all'interno di uno scenario volatile e in rapido mutamento".

