Tenaris: atteso rialzo vendite in III trim, margine Ebitda a 20% con aumento prezzi (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 ago - Tenaris, che ha pubblicato i conti del secondo trimestre e primo semestre, prevede che le vendite continuino ad aumentare nel terzo trimestre, trainate dal Nord e Sud America, cosa che sara' bilanciata dal destoccaggio in corso in Medio Oriente e da un rallentamento stagionale in Europa. I margini Ebitda dovrebbero raggiungere il 20%, visto che gli aumenti dei prezzi e il maggiore assorbimento dei costi fissi continueranno a compensare l'impatto dei significativi aumenti dei costi. Questo in un contesto in cui "l'economia globale continua a migliorare, anche se i tassi di contagio delle nuove e piu' infettive varianti di Covid-19 rimangono alti in molte parti del mondo" e "i prezzi del petrolio sono tornati ai livelli pre-Covid, i consumi globali sono in aumento e i Paesi Opec+ contengono i livelli di produzione e i grandi produttori di shale statunitensi frenano le spese di capitale. Anche i prezzi del gas naturale sono aumentati".

Tenaris prevede che l'attivita' di perforazione destagionalizzata continui a crescere nella seconda meta', anche se a un ritmo piu' lento. In America Latina, e' aumentata nella prima meta' e ci si aspetta che si consolidi vicino ai livelli attuali. Nell'emisfero orientale, l'attivita' di perforazione ha iniziato a recuperare lentamente. Infine, la societa' segnala che l'attivita' nelle fabbriche in Nord America continua a crescere per fare fronte a una maggiore domanda (negli Stati Uniti sono stati aggiunti 700 lavoratori da ottobre).

