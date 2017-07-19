Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Telmes: si aggiudica il revamping tecnologico del depuratore di Taranto

            Una commessa da 800 mila euro Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - Telmes, societa' specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la sicurezza e l'efficienza elettrica, comunica l'aggiudicazione di una commessa nell'ambito del revamping del depuratore Gennarini di Taranto, uno dei principali impianti depurativi della Regione Puglia. Il progetto, spiega la nota, prevede l'adozione di tecnologie avanzate per l'automazione dei processi, il miglioramento delle prestazioni depurative, la valorizzazione energetica dei fanghi mediante produzione di biogas e l'integrazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili con l'obiettivo di incrementare l'efficienza del trattamento delle acque reflue,ridurre gli impatti ambientali e massimizzare il recupero di risorse ed energia. La commessa, del valore di 0,8 milioni di euro, e' afferente al secondo semestre 2026 e al primo semestre 2027. Per l'amministratore delegato Massimo De Stefano 'l'automazione e l'efficientamento degli impianti di depurazione rappresentano oggi una leva fondamentale per migliorare la qualita' del servizio, creare valore per il territorio e per le comunita' che ne fanno parte.Questa commessa, che si inserisce in un piu' ampio percorso di modernizzazione delle infrastrutture strategiche, ci consente di offrire le nostre competenze tecniche nella realizzazione di soluzioni innovative per il settore idrico, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di efficienza operativa, sostenibilita' energetica e affidabilita' dell'intero sistema di uno dei principali impianti depurativi della Regione'.

            Com-Sim

            (RADIOCOR) 23-07-26 13:22:28 (0430) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.