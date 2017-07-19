Telmes: si aggiudica il revamping tecnologico del depuratore di Taranto

Una commessa da 800 mila euro Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - Telmes, societa' specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la sicurezza e l'efficienza elettrica, comunica l'aggiudicazione di una commessa nell'ambito del revamping del depuratore Gennarini di Taranto, uno dei principali impianti depurativi della Regione Puglia. Il progetto, spiega la nota, prevede l'adozione di tecnologie avanzate per l'automazione dei processi, il miglioramento delle prestazioni depurative, la valorizzazione energetica dei fanghi mediante produzione di biogas e l'integrazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili con l'obiettivo di incrementare l'efficienza del trattamento delle acque reflue,ridurre gli impatti ambientali e massimizzare il recupero di risorse ed energia. La commessa, del valore di 0,8 milioni di euro, e' afferente al secondo semestre 2026 e al primo semestre 2027. Per l'amministratore delegato Massimo De Stefano 'l'automazione e l'efficientamento degli impianti di depurazione rappresentano oggi una leva fondamentale per migliorare la qualita' del servizio, creare valore per il territorio e per le comunita' che ne fanno parte.Questa commessa, che si inserisce in un piu' ampio percorso di modernizzazione delle infrastrutture strategiche, ci consente di offrire le nostre competenze tecniche nella realizzazione di soluzioni innovative per il settore idrico, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di efficienza operativa, sostenibilita' energetica e affidabilita' dell'intero sistema di uno dei principali impianti depurativi della Regione'.

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(RADIOCOR) 23-07-26 13:22:28 (0430) 5 NNNN