Telmes: commessa 1,4 milioni per impianto idrogeno Ferrovie Calabria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - Telmes si e' aggiudicata una commessa da 1,4 milioni nell'ambito del progetto per la costruzione di un impianto per la produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno presso il Deposito Ferroviario di Cosenza Vaglio Lise, gestito da Ferrovie della Calabria. Prevista la realizzazione degli impianti elettrici, dell'illuminazione, dell'impianto di terra e la fornitura e posa di quadri elettrici di media e bassa tensione. Il valore della commessa sara' contabilizzato nell'esercizio 2026.

L'impianto e' destinato al rifornimento di treni e autobus alimentati a idrogeno. Il cuore del sistema e' un impianto di produzione basato su elettrolisi PEM con una capacita' totale di 5 MW, supportato da sistemi ausiliari per controllo e gestione dell'alimentazione elettrica di un'infrastruttura energetica sostenibile, a ridotto impatto ambientale. Incluso un intervento di rinnovo e ampliamento degli armamenti ferroviari per accogliere e sostenere i nuovi treni a idrogeno.

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