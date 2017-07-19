Telespazio: installata nuova antenna satellitare alle Azzorre in banda S/X
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - Completata l'installazione sull'isola di Santa Maria nelle Azzorre della nuova antenna satellitare di Telespazio (gruppo Leonardo) in banda S/X. Il nuovo impianto rientra nel programma Polar Station Facility di Telespazio, "investimento strategico dell'azienda finalizzato alla gestione di una piattaforma interoperabile di infrastrutture di terra, sia di proprieta' sia appartenenti a soggetti terzi". Il sistema - spiega una nota - consente l'integrazione con diversi centri di controllo, realizzando un'architettura avanzata di Ground Station as a Service.
La piattaforma permettera' di gestire in modo unificato tutte le fasi operative di una missione spaziale: dalla pianificazione delle acquisizioni satellitari alla distribuzione dei dati in banda S/X, sia in modalita' real-time sia near real-time, garantendo elevati livelli di throughput e affidabilita' delle comunicazioni.
Attualmente il pool di infrastrutture comprende, oltre all'antenna di Santa Maria, due antenne polari situate a Sodankyla, in Finlandia, e l'antenna BTS-2 installata presso il Centro spaziale del Fucino, in Abruzzo.
fon.
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(RADIOCOR) 28-07-26 17:00:23 (0584)SPACE 5 NNNN
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