TeamSystem: "le forze politiche continuino con le riforme, Pnrr opportunita'"

Parla il ceo Federico Leproux (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 lug - Il Pnrr "e' un'opportunita' di portata storica' e, anche dopo la crisi di Governo che aumenta il fronte di incertezza, rappresenta "un elemento irrinunciabile per l'Italia". Lo afferma Federico Leproux, ceo di TeamSystem, societa' che offre soluzioni digitali per aziende e professionisti da oltre 500 milioni di ricavi l'anno, in un'intervista con DigitEconomy.24 (report del Sole 24 ore Radiocor e della Luiss Business School) sulle conseguenze dell'attuale situazione politica per l'economia digitale. "Confido - prosegue il manager - che qualunque sia l'evoluzione istituzionale, tutte le forze in campo pongano il concreto obiettivo di continuare sulla strada delle riforme che sono necessarie per la ricezione dei fondi provenienti dall'Europa e per la competitivita'".

