Tea Tek: nuovo contratto Epc con Sosteneo, impianto solare da 67 MWp in Sicilia -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - Il progetto, sottolinea la nota, rappresenta un passo concreto verso la decarbonizzazione e punta a valorizzare il grande potenziale solare del Sud Italia. Un'iniziativa che rafforza il ruolo delle energie rinnovabili nel mix energetico nazionale e conferma l'impegno di T.E.A. TEK nella transizione energetica.
'Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova importante collaborazione con Sosteneo Sgr, che conferma la nostra capacita' di essere partner affidabili nello sviluppo di infrastrutture energetiche complesse' commenta Felice Granisso, ceo di T.E.A. TEK. 'Questo progetto consolida la nostra presenza nel mercato delle rinnovabili e rafforza il nostro impegno a favore della transizione energetica, con uno sguardo sempre rivolto all'innovazione e alla sostenibilita''.
