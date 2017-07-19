T-Bond: prezzi proseguono in rialzo nonostante dato compromessi case

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 dic - Proseguono in rialzo i prezzi dei titoli di Stato Usa anche se la pubblicazione del dato sul numero di compromessi per la vendita di case nel Paese ha provocato una breve flessione.

Stando alla National Association of Realtors le compravendite di case sono aumentate del 3,3% a novembre rispetto a ottobre, la performance piu' forte degli ultimi anni.

Nonostante lo scossone, gli investitori sono pero' focalizzati sulla pubblicazione delle minute della Federal Reserve di martedi' nella speranza di avere maggiori indizi sul futuro della politica monetaria statunitense. I mercati danno per scontato che la Fed lascera' invariata i tassi il mese prossimo, ma c'e' incertezza su quello che la banca centrale potrebbe fare a marzo. Tornando ai titoli del Tesoro, in questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in lieve calo al 4,116%. Il rendimento del titolo a tre mesi e' invariato al 3,633%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in calo al 3,463%.

Titolo a 5 anni, rendimento in discesa al 3,677%.

Titolo a 30 anni, rendimento in ribasso al 4,804%.

