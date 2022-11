Takeda Italia: Emanuel Morlino nominato nuovo Direttore Finanziario

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - - Continuare a generare valore per le persone e per il sistema Paese, con un approccio basato sull'innovazione, sulla solidita', sui principi della sostenibilita' e del lavoro di squadra: questa la missione di Emanuel Morlino, che dal 1 ottobre ha assunto il ruolo di Finance Head di Takeda Italia.

"La nomina di Emanuel - dichiara Annarita Egidi, amministratore delegato di Takeda Italia - e' un'ulteriore conferma della volonta' di Takeda di valorizzare il talento interno". Laureato in Economia, Emanuel Morlino ha iniziato la sua carriera in Sony e, dopo un'esperienza in Euler Hermes, nel 2011 e' entrato a far parte di Merck Sharp & Dohme. Ha sviluppato le sue competenze del mondo farmaceutico in Chiesi e il suo ingresso in Takeda e' avvenuto nel settembre del 2020, come Financial Planning & Analysis Head.

Com-Dif

(RADIOCOR) 08-11-22 11:58:45 (0312)SAN 5 NNNN