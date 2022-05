Take Off: aprira' 6 nuovi negozi in Lombardia, Calabria e Puglia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mag - Take Off, societa' attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, ha siglato accordi per l'apertura di 6 nuovi negozi dislocati in Lombardia, Calabria e Puglia per uno spazio complessivo di oltre 800 mq. Le nuove aperture, 2 a marchio TAKE OFF a gestione diretta e 4 a marchio OVER in affiliazione, saranno dislocate in localita' strategiche dei centri cittadini e in vie ad alto scorrimento, con metrature che variano dai 60 ai 260 mq. Le aperture saranno dislocate a Cesano Boscone (MI), San Giuliano Milanese (MI);Botricello (CZ), Gioiosa MarinaIonica (RC), Vibo Valentia (VV), Carmiano (LE).

Alla data odierna, il Gruppo e' presente su tutto il territorio nazionale con una rete di 156 negozi, di cui 31 gestiti direttamente e 125 tramite accordi di affiliazione.

Rispetto a quanto comunicato in data 4 aprile 2022, non si registrano chiusure di punti vendita.

