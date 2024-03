T. Rowe Price: tornera' uno scenario Goldilocks? - PAROLA AL MERCATO

Nikolaj Schmidt * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mar - Il rendimento dei Treasury decennali ha toccato il 5% a fine ottobre per poi scendere al 4,1% a fine gennaio. Nello stesso periodo, il rendimento del decennale tedesco e' calato al 2,3% da quasi il 3%. Gli asset rischiosi, sotto pressione quando i rendimenti erano in rialzo, hanno registrato un incremento in risposta al rally dei titoli di Stato.

Approfondire le cause del rally sul mercato obbligazionario dovrebbe aiutarci a comprendere le implicazioni per l'economia globale e per le banche centrali di tutto il mondo. E, di conseguenza, il probabile percorso degli asset rischiosi in futuro.

Il cambio di rotta della Fed La svendita delle obbligazioni nel terzo trimestre e' stata in gran parte guidata dal timore che la combinazione di elevati fabbisogni di finanziamento pubblici e quantitative tightening (la riduzione dei portafogli di obbligazioni sovrane delle banche centrali) avrebbe alimentato una dinamica ribassista. Si temeva inoltre che la persistente inflazione nel settore dei servizi impedisse alle banche centrali di tagliare i tassi.

Due importanti sviluppi hanno prodotto un mutamento dello scenario: in primo luogo, in risposta alle pressioni sul mercato obbligazionario, il Tesoro USA ha rallentato il ritmo d'incremento delle emissioni trimestrali di debito a lungo termine mentre la Fed ha indicato la possibilita' di modificare il proprio orientamento politico in una direzione piu' favorevole al mercato. In secondo luogo, un aspetto altrettanto importante: i dati sull'inflazione, piu' deboli del previsto, hanno rafforzato la percezione che la Fed disponesse dello spazio politico necessario per far fronte alle svendite sul mercato obbligazionario.

Prima di questi sviluppi, la convinzione di molti, secondo cui gli USA stavano entrando in recessione, sembrava basarsi sull'idea che la Fed avesse irrigidito eccessivamente la politica monetaria e che sarebbe stata lenta nel rispondere ai rischi per la crescita, sempre piu' consistenti. Il cambio di rotta nella comunicazione della Fed ha quindi ridotto in modo significativo il rischio di coda di un'entrata in recessione dell'economia statunitense. Come spesso accade, la riduzione del rischio di coda ha avuto un impatto eccessivo sul prezzo degli asset di crescita e di quelli favorevoli al rischio, come le azioni.

* Chief International Economist, T. Rowe Price.

