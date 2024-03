T. Rowe Price - Tagli dei tassi: azioni, obbligazioni o liquidita'? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Tuttavia, altrove, le prospettive sono incerte. Nel Regno Unito, ad esempio, la dinamica economica sta registrando uno slancio, se si osservano una serie di indicatori, come ad esempio i recenti dati PMI che mostrano una riaccelerazione dell'attivita' nel comparto dei servizi. Il mercato del lavoro rimane resiliente e piu' rigido del previsto, mentre l'inflazione nel comparto dei servizi rimarra' vischiosa, a causa dell'allentamento fiscale, e sussiste un rischio elevato di un'inflazione dei beni limitata dalle catene di approvvigionamento. Cio' potrebbe costringere la BoE a mantenere invariati i tassi piu' a lungo e potrebbe spingere i tagli dei tassi fino al terzo trimestre.

E' probabile che si verifichino delle divergenze in termini di crescita, politiche e utili in tutto il mondo. Di conseguenza, continuera' a esserci volatilita', mentre gli investitori si orientano tra i dati e il percorso incerto della politica.

Sebbene l'incertezza persista, la "fase di pausa" potrebbe offrire opportunita' agli investitori. L'analisi storica del rendimento medio annualizzato totale degli indici S&P500, Bloomberg US Aggregate Bond e Bloomberg US Treasury bills, tra l'ultimo rialzo dei tassi della Fed e il primo taglio, evidenzia che le azioni e le obbligazioni hanno tendenzialmente sovraperformato la liquidita' nel periodo in esame e all'avvio del ciclo di tagli.

Manteniamo un giudizio equilibrato sulle azioni, sostenuto dall'allentamento delle condizioni finanziarie, dal miglioramento delle prospettive economiche e dai trend positivi degli utili in un contesto di valutazioni elevate.

Una posizione sovrappesata negli asset reali e' in linea con prospettive strutturalmente migliori per i prezzi dell'energia e delle materie prime, valutazioni interessanti e una copertura contro lo scenario di un'inflazione potenzialmente piu' vischiosa. Nell'ambito del reddito fisso, continuiamo a sovrappesare le obbligazioni high yield e dei mercati emergenti, in considerazione degli interessanti rendimenti complessivi e dei fondamentali favorevoli, e in particolare delle tendenze disinflazionistiche di questi ultimi.

