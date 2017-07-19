T. Rowe Price: rischio bolla IA, come posizionare il portafoglio?- PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Reddito fisso: high yield interessante, ma la selezione e' d'obbligo Le obbligazioni high yield restano apprezzate perche' offrono rendimento in una fase in cui i rendimenti di altre asset class possono essere incerti. I rendimenti sono relativamente interessanti, i tassi di default contenuti e i bilanci aziendali generalmente solidi. Inoltre, questi titoli tendono a essere meno sensibili all'aumento dei tassi di interesse rispetto alle obbligazioni governative a lunga scadenza. La selezione rimane cruciale, poiche' le societa' piu' deboli sono piu' vulnerabili in caso di peggioramento delle condizioni.

Le obbligazioni governative, un tempo considerate la parte piu' sicura di un portafoglio, appaiono meno rassicuranti in prospettiva. Livelli elevati di debito pubblico, disavanzi di bilancio persistenti e l'aumento del costo della vita alimentano rischi inflazionistici. Negli Stati Uniti, le pressioni politiche a sostegno delle famiglie e della crescita potrebbero tradursi in una politica fiscale piu' espansiva, mantenendo vive le pressioni sui prezzi anche in presenza di un calo dei tassi di interesse. Per questo motivo, molti investitori stanno limitando l'esposizione alle obbligazioni a lunga durata.

Azioni: opportunita' in Europa e Giappone Un segnale incoraggiante e' che la leadership di mercato si sta gradualmente ampliando. Le grandi societa' tecnologiche statunitensi continuano a dominare i titoli dei giornali, ma stanno emergendo opportunita' anche altrove. Le azioni al di fuori degli Stati Uniti sono generalmente piu' convenienti.

L'Europa potrebbe beneficiare di un aumento della spesa per la difesa e le infrastrutture, mentre il Giappone continua ad attirare interesse grazie al miglioramento della corporate governance. La Cina affronta diverse sfide, ma le sue esportazioni e il ruolo nelle catene globali di fornitura tecnologica restano rilevanti. Anche le small cap USA appaiono piu' interessanti, soprattutto se tassi piu' bassi dovessero sostenere la crescita domestica.

Dal punto di vista dello stile di investimento, i titoli growth legati alla tecnologia e all'IA restano sostenuti da forti trend di lungo periodo. Allo stesso tempo, i titoli value in settori come bancario, industriale ed energetico offrono opportunita' interessanti. In un mondo in rapido cambiamento, la flessibilita' conta piu' dell'adesione rigida a un unico approccio.

Valute: dollaro debole, ma ancora difensivo I mercati valutari aggiungono un ulteriore livello di incertezza. Paesi diversi affrontano pressioni differenti su crescita e inflazione, generando una volatilita' persistente.

Il dollaro statunitense si e' recentemente indebolito, ma continua a svolgere un ruolo difensivo nelle fasi di tensione e offre tassi di interesse relativamente piu' elevati.

Opportunita' selettive esistono anche altrove, ma la scelta richiede grande attenzione.

Guardando al futuro, il rischio maggiore non e' che l'IA scompaia, bensi' che gli investimenti rallentino bruscamente.

Altri rischi includono un aumento della disoccupazione, un ritorno dell'inflazione, condizioni finanziarie piu' restrittive e tensioni geopolitiche. Quando l'ottimismo e' elevato, i mercati possono reagire in modo significativo anche a piccoli cambiamenti nelle aspettative. L'intelligenza artificiale e' destinata a plasmare l'economia globale per molti anni. Allo stesso tempo, l'entusiasmo attuale mostra segnali di eccesso gia' noti. Per gli investitori, l'obiettivo non e' ne' l'entusiasmo cieco ne' la paura, ma un equilibrio costante tra opportunita' e rischio. E' un approccio forse meno emozionante, ma spesso il piu' solido quando il clima di mercato inevitabilmente cambia.

