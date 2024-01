T. Rowe Price - Outlook 2024 Europa, destrezza per evitare la stagnazione - PAROLA AL MERCATO

di Tomasz Wieladek* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 gen - E' molto probabile che nel 2024 l'Europa debba affrontare diversi trimestri di crescita negativa, o almeno stagnante. La durata dipendera' da diversi fattori, ma lo scenario piu' probabile e' che l'Eurozona dovra' fare i conti con una recessione lieve o media, prima di tornare a crescere verso la fine del prossimo anno. Tuttavia, non si puo' escludere il rischio di un periodo di stagnazione piu' prolungato, soprattutto se la politica monetaria della Banca centrale europea dovesse rimanere troppo rigida per un tempo eccessivo.

Un calo dell'inflazione piu' rapido del previsto spingerebbe probabilmente la Bce a tagliare i tassi quanto prima. Cio' favorirebbe i bund tedeschi, ma indebolirebbe l'euro. E' probabile che i titoli europei rimangano in sordina finche' non comincera' la ripresa, quando valutazioni a buon mercato potrebbero rappresentare un'opportunita' di acquisto.

La demografia rappresenta una sfida per le maggiori economie dell'Eurozona Le recenti indagini sugli Indici Pmi indicano che l'economia europea e' gia' in recessione. I dati del comparto manifatturiero tedesco sono molto deboli e i Pmi nel comparto francese stanno calando a un livello simile. In Italia e Spagna invece sono leggermente migliorati, ma partendo da livelli molto bassi. I Pmi nei servizi stanno registrando un indebolimento in tutta l'Eurozona. Nel complesso, queste dinamiche suggeriscono che il blocco e' vicino al punto piu' basso del suo ciclo manifatturiero, ma il peggioramento nel settore dei servizi potrebbe protrarsi.

La Germania, motore manifatturiero d'Europa, deve affrontare molteplici sfide. Necessita di circa 400.000 immigrati all'anno per colmare il vuoto di forza lavoro prodotto dall'invecchiamento della popolazione, ma fatica ad attrarli.

L'economia tedesca sta lentamente abbandonando il gas russo e alcune catene di approvvigionamento strategiche si stanno riconfigurando. Questi cambiamenti strutturali faranno si' che la crescita della Germania resti contenuta per diversi anni durante la transizione verso un nuovo modello economico.

In passato, si sarebbe ricorso alla politica fiscale per alleviare le conseguenze di questo processo, ma la regola del freno al debito della Germania non rende attuabile tale percorso.

L'Italia si trovera' ad affrontare sfide simili sul versante manifatturiero e, a fronte di livelli di debito molto elevati, il governo e' altrettanto limitato nell'impiego della politica fiscale. La Francia ha una politica industriale e fiscale attiva, che contribuira' ad ammortizzare la transizione. E' inoltre l'unico grande Paese dell'Eurozona con una demografia sostenibile, il che significa che dovrebbe risentire molto meno dell'invecchiamento della popolazione. L'economia spagnola ha una quota molto piu' ridotta del comparto manifatturiero rispetto agli altri Paesi. Potrebbe comunque risentire di una flessione dei servizi a livello dell'Eurozona, ma le indagini indicano che l'economia spagnola continua a essere di gran lunga la piu' resiliente.

Tensioni geopolitiche e rialzo dei rendimenti L'incertezza geopolitica incidera' su consumi e investimenti, in particolare se i prezzi dell'energia subiranno una nuova impennata. La portata di questo impatto dipendera' dalle modalita' di risposta dei governi nazionali. Se la maggior parte o la totalita' dell'aumento dei prezzi verra' scaricata sui consumatori, la conseguente distruzione della domanda ridurra' drasticamente le pressioni inflazionistiche e consentira' alla Bce di ignorare l'impennata dei prezzi energetici. Qualora, invece, i governi reagissero all'aumento dei prezzi tagliando le accise sui carburanti, la conseguente inflazione potrebbe esercitare pressioni sulla Bce affinche' avvii una nuova stretta.

