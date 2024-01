T. Rowe Price - Outlook 2024 Europa, destrezza per evitare la stagnazione - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 gen - Tensioni geopolitiche e rialzo dei rendimenti L'incertezza geopolitica incidera' su consumi e investimenti, in particolare se i prezzi dell'energia subiranno una nuova impennata. La portata di questo impatto dipendera' dalle modalita' di risposta dei governi nazionali. Se la maggior parte o la totalita' dell'aumento dei prezzi verra' scaricata sui consumatori, la conseguente distruzione della domanda ridurra' drasticamente le pressioni inflazionistiche e consentira' alla Bce di ignorare l'impennata dei prezzi energetici. Qualora, invece, i governi reagissero all'aumento dei prezzi tagliando le accise sui carburanti, la conseguente inflazione potrebbe esercitare pressioni sulla Bce affinche' avvii una nuova stretta.

Il rischio geopolitico piu' grande per il futuro e' probabilmente una guerra commerciale con la Cina. Anche l'irrigidimento delle condizioni finanziarie minaccia la crescita. La politica monetaria della Bce ha inasprito notevolmente le condizioni finanziarie nell'Eurozona. Questi effetti sono stati esacerbati dalle ricadute dagli Stati Uniti, dove i timori di un rialzo dei tassi di riferimento monetari e di ingenti emissioni di debito sovrano hanno determinato un persistente sell-off sui mercati dei titoli di Stato. Le pressioni esterne, sotto forma di un rialzo dei rendimenti, minacciano di inasprire ulteriormente le condizioni finanziarie, a prescindere dalle azioni politiche intraprese dalla Bce stessa. Nel peggiore dei casi, un rapido inasprimento delle condizioni finanziarie determinato dall'esterno potrebbe sospingere i rendimenti sovrani dell'Eurozona a livelli che porterebbero sicuramente a un significativo scostamento al ribasso rispetto al target per l'inflazione. In tal caso, la Bce potrebbe decidere di tagliare i tassi di riferimento.

Le condizioni di finanziamento rigide non riguardano solo i consumatori e le aziende, ma anche i governi: il recente consistente aumento dei rendimenti obbligazionari ha reso piu' costoso l'indebitamento, il che limitera' le spese fiscali e pesera' su consumi interni e investimenti delle imprese. Tuttavia, cio' sara' in qualche misura compensato dalla domanda esterna, che dovrebbe fornire ancora un supporto, in particolare se l'economia statunitense rimarra' resiliente. Gli effetti di ricaduta sulla crescita derivanti da eventuali ulteriori stimoli fiscali o monetari in Cina andrebbero probabilmente a beneficio anche dell'Europa.

La Bce deve percorrere un sentiero angusto L'inflazione dovrebbe iniziare a scendere nei prossimi mesi.

L'impatto completo dell'inasprimento della Bce sull'inflazione si fara' sentire, molto probabilmente, solo nel secondo semestre del 2024. In assenza di ulteriori shock a danno delle materie prime, rispetto a quanto attualmente previsto, l'inflazione potrebbe scendere piu' rapidamente verso il target del 2% della Bce.

Il maggiore rischio per l'Eurozona e' il ritorno alla stagnazione dell'era pre-pandemica. Si tratta di un rischio piu' grande rispetto a quello di un'inflazione persistente dovuta a effetti di secondo impatto. Se la Bce procedesse a un inasprimento troppo rapido, potrebbe far precipitare l'inflazione nuovamente al di sotto del 2%, spingendo l'Eurozona, ancora una volta, verso la stagnazione.

Non si tratta di un rischio di poco conto: il settore manifatturiero dell'Eurozona deve abbandonare il gas e la manodopera importati a basso costo, e questa e' un'importante sfida strutturale. Normalmente, la politica fiscale dovrebbe essere impiegata per stimolare la domanda in misura sufficiente a garantire che l'adeguamento dell'offerta abbia luogo in modo ordinato, ma l'Eurozona e' soggetta a vincoli fiscali. La Bce si trova quindi ad affrontare il delicato compito di calibrare attentamente la propria politica monetaria, in modo che sia sufficientemente restrittiva per mantenere l'inflazione su un percorso coerente col target del 2% nel medio termine, ma non cosi' restrittiva da causare una stagnazione persistente.

In definitiva, sono due gli scenari, nell'ambito dei quali e' probabile che la Bce avvii un ciclo di tagli dei tassi: in primo luogo, se la crescita fosse piu' debole del previsto; in secondo luogo, se l'inflazione scendesse verso il target del 2% piu' rapidamente del previsto. Alla luce di cio', preferiamo avere una posizione lunga sui bund tedeschi, che dovrebbero essere i principali beneficiari dei tagli dei tassi in Europa. Riteniamo che la Bce finira' per effettuare tagli tra i 150 e i 250 pb, piu' di quanto previsto dai mercati. Di conseguenza, se le nostre aspettative sono corrette, e' probabile che l'euro scendera' rispetto a un ampio paniere di valute nel prossimo anno.

In ambito azionario, i margini di profitto delle imprese rimarranno sotto pressione, mentre le condizioni economiche restano deboli. Se l'Europa evitera' la stagnazione e tornera' a crescere, potrebbero presentarsi opportunita' d'investimento in societa' solide, con valutazioni probabilmente ancora relativamente convenienti.

