T. Rowe Price: obbligazioni, misure di espansione in Usa, Europa e Cina spingeranno le emissioni - PAROLA AL MERCATO

di Scott Solomon e Adam Marden * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - Prevediamo un aumento dei rendimenti nel tempo, via via che il ciclo economico e l'impatto dei dazi e degli stimoli fiscali statunitensi spingono le pressioni inflazionistiche, mentre i fondamentali economici dovrebbero rimanere resilienti.

Oltre ai tagli fiscali negli Stati Uniti, anche in Europa e in Cina sono in arrivo misure di espansione fiscale e di stimolo, che dovrebbero tradursi in un aumento delle emissioni obbligazionarie negli Stati Uniti e in Europa.

Riteniamo che le opportunita' a lungo termine persisteranno nelle economie a crescita piu' lenta come Nuova Zelanda, Australia e Malesia, con le obbligazioni dei mercati emergenti selezionate che continuano a offrire interessanti vantaggi in termini di rendimento.

I mercati valutari dovrebbero rimanere difficili alla luce dell'elevata incertezza sul fronte commerciale. Prevediamo il persistere di pressioni sul dollaro USA, in particolare legate alle preoccupazioni di natura politica, mentre l'euro potrebbe beneficiare delle ridotte aspettative di allentamento monetario e dell'ottimismo riguardo all'espansione fiscale. Continuiamo a vedere un certo valore nel mantenere posizioni lunghe selettive non correlate nei mercati emergenti e di frontiera.

Riteniamo che le valutazioni del credito stiano diventando sempre piu' costose, tuttavia, il contesto per le obbligazioni societarie rimane solido alla luce dei livelli di rendimento assoluto, dei fondamentali resilienti e della domanda persistente, con opportunita' selettive che continuano a presentarsi nel segmento delle obbligazioni cash. Le nostre posizioni di copertura del rischio nei mercati azionari possono potenzialmente cogliere eventuali movimenti al ribasso su singoli dati, limitando al contempo le perdite se i mercati rischiosi dovessero registrare un rialzo nonostante le valutazioni elevate.

L'incertezza sul commercio globale e' stata in parte attenuata, ma continuera' probabilmente a generare volatilita' e potrebbe avere effetti duraturi sulle catene di approvvigionamento, sull'inflazione e sulla crescita economica. L'eccezionalita' degli Stati Uniti potrebbe essere ulteriormente messa in discussione, ma riteniamo che l'economia rimanga complessivamente abbastanza solida. La conservazione del capitale nel breve termine, alla luce dell'aumento dell'inflazione, sara' un obiettivo fondamentale e, data la mutevolezza delle circostanze attuali, e' importante mantenere un approccio tattico e un profilo liquido per poter reagire rapidamente.

* co-portfolio manager, Dynamic Global Bond Strategy, T. Rowe Price.

red-

(RADIOCOR) 13-09-25 16:29:50 (0383) 5 NNNN