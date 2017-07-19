T. Rowe Price: obbligazioni, misure di espansione in Usa, Europa e Cina spingeranno le emissioni - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - Posizionamento Il portafoglio a luglio e' passato a una posizione corta in termini di duration.

Abbiamo aumentato l'esposizione corta sulla duration statunitense, poiche' nonostante l'aumento dei rendimenti, restiamo convinti che le pressioni inflazionistiche potrebbero riemergere e che le prospettive di crescita siano complessivamente positive. La politica fiscale espansiva, sotto forma di tagli fiscali, potrebbe mantenere elevato il livello delle emissioni del Tesoro e accentuare gli effetti inflazionistici insieme ai dazi.

Abbiamo aumentato moderatamente la nostra posizione corta in Europa, concentrandoci sul segmento a lungo termine in Germania, alla luce dei piani di espansione fiscale e del ciclo di allentamento monetario europeo ormai in fase avanzata, mentre e' stata mantenuta l'esposizione a duration lunga in Nuova Zelanda, Thailandia, Malesia e Corea del Sud, dove vediamo prospettive economiche piu' deboli e un potenziale allentamento monetario in Asia.

Abbiamo mantenuto posizioni lunghe selettive in obbligazioni dei mercati emergenti locali, in particolare Messico e Brasile, poiche' entrambi offrono rendimenti interessanti.

Sul fronte valutario, abbiamo mantenuto un'esposizione al rischio limitata. Abbiamo mantenuto la posizione corta sul dollaro statunitense, che a nostro avviso continuera' a subire pressioni a causa dei timori sui dazi, sull'inflazione e su potenziali fattori fiscali.

Abbiamo riavviato una posizione corta sulla sterlina britannica alla luce dei dati economici deboli del Regno Unito e delle aspettative di un taglio dei tassi a breve termine. Abbiamo inoltre ridotto la nostra posizione lunga sull'euro, poiche' l'annuncio dei dazi commerciali potrebbe pesare sulla valuta. Altrove, manteniamo posizioni ridotte in diverse valute dei mercati di frontiera che offrono diversificazione e potrebbero incrementare gradualmente il rendimento del portafoglio.

A livello settoriale, manteniamo un'esposizione lunga selettiva alle obbligazioni cash investment grade e high yield statunitensi, conservando anche un'esposizione selettiva alle obbligazioni societarie dei mercati emergenti e al debito cartolarizzato. Riteniamo che i rendimenti siano ancora interessanti, in particolare quelli a breve termine.

Abbiamo mantenuto nel portafoglio le coperture contro il rischio di coda azionario.

