T. Rowe Price: la ripresa del mercato azionario e' la sorpresa piu' grande dell'anno - PAROLA AL MERCATO

di Yoram Lustig* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - La notevole ripresa del mercato azionario dopo il sell-off di inizio anno rappresenta probabilmente la sorpresa piu' grande dell'anno finora.

L'escalation delle tensioni geopolitiche e l'introduzione di nuovi dazi hanno avuto un impatto significativo sui mercati finanziari globali da febbraio ad aprile. Il 'liberation day' del presidente Trump, il 2 aprile, ha causato un ulteriore forte sell-off.

Il pacchetto di dazi reciproci e' stato piu' ampio del previsto e sembrava che gli Stati Uniti stessero per intraprendere una guerra commerciale totale con la Cina. La situazione ha accentuato l'incertezza, con l'aspettativa che si profilasse all'orizzonte una potenziale stagflazione, ovvero una combinazione di aumento dell'inflazione e rallentamento della crescita economica.

Dal 18 febbraio 2025, il picco massimo, all'8 aprile 2025, il minimo, l'indice S&P 500 ha perso il 18,6%, registrando uno dei cali piu' marcati della sua storia. Il Nasdaq Composite, fortemente orientato al settore tecnologico, ha perso il 23,7%. Tutto cio' ha ingenerato il panico.

Poi, improvvisamente, la situazione ha smesso di peggiorare e ha iniziato a migliorare. L'amministrazione statunitense, probabilmente spaventata dal mercato del Tesoro, ha ammorbidito la sua politica commerciale, sospendendo i dazi per 90 giorni e concordando i principi di un accordo commerciale con la Cina. La calma e' tornata e gli asset rischiosi si sono rapidamente ripresi. In combinazione con una stagione degli utili forte, i titoli tecnologici statunitensi a mega capitalizzazione hanno registrato un forte rimbalzo.

Dall'8 aprile 2025 alla fine di giugno, l'indice S&P 500 e' salito di circa il 25% in 83 giorni, uno dei rialzi piu' rapidi della storia. Il Nasdaq Composite ha registrato un balzo del 33,6%, con una magnifica rimonta dei cosiddetti 'magnifici sette'.

La sorpresa non e' stata solo l'eccezionale andamento dei mercati in un breve periodo, ma anche il cambiamento delle prospettive future e l'impatto che un presidente degli Stati Uniti puo' avere sui mercati. Il passaggio da un pessimismo basato sui fondamentali - l'aspettativa che i dazi avrebbero rallentato l'economia statunitense, aumentato l'inflazione, impedito alla Fed di allentare la politica monetaria e causato incertezza che avrebbe influito sulle decisioni dei consumatori e delle imprese - a un ottimismo resiliente e' stato sorprendente.

Mai nella mia carriera ho parlato cosi' tanto di un presidente degli Stati Uniti e l'ho visto avere un impatto cosi' significativo sul mercato. Una lezione che si puo' trarre da quest'anno e' che non bisogna affidarsi esclusivamente ai fondamentali e al buon senso, come facevamo un tempo, quando la geopolitica, la politica e i politici hanno un impatto cosi' significativo sui mercati.

*Head of Multi-Asset Solutions EMEA & Latam - T. Rowe Price "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 10-08-25 13:22:25 (0264) 5 NNNN