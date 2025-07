T. Rowe Price: la Fed resiste sui tassi, taglio a ottobre? - PAROLA AL MERCATO

di Blerina Uruci* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 lug - Mi aspetto che il FOMC mantenga invariati i tassi di interesse al 4,25% - 4,5%. L'aspetto piu' interessante della decisione di mercoledi' sara' un potenziale dissenso da parte di Waller e Bowman, che e' la mia previsione di base. Cio' dovrebbe essere interpretato come un segnale accomodante dal mercato e alimentare ulteriormente le speculazioni secondo cui, una volta che altri membri nominati da Trump saranno entrati a far parte del Consiglio dei governatori della Fed (dal primo trimestre del 2026), i tassi di interesse dovrebbero scendere piu' rapidamente.

Cosa e' cambiato dalla riunione di giugno Dalla riunione di giugno, il FOMC ha esaminato un altro rapporto sui salari e sull'inflazione. Sul fronte del mercato del lavoro, la crescita dell'occupazione ha tenuto meglio del previsto grazie alla continua creazione di posti di lavoro nel settore privato e il settore pubblico non ha deluso le aspettative. Il tasso di disoccupazione e' rimasto sostanzialmente stabile, a un livello basso. I dati relativi alle offerte di lavoro, alle assunzioni e alle dimissioni indicano un modesto miglioramento della dinamica del mercato del lavoro. Il consensus prima dell'estate prevedeva un ulteriore indebolimento del mercato del lavoro a causa dell'incertezza politica e dei tagli governativi legati alle misure del DODGE, ma gli ultimi dati non forniscono indicazioni di un tale deterioramento.

Per quanto riguarda l'inflazione, nel rapporto di giugno era evidente il trasferimento dei dazi sui prezzi al consumo in varie categorie di beni, ad eccezione dei prezzi delle automobili. La mia ipotesi di base rimane che gli effetti dei dazi si manifesteranno in misura maggiore nel prossimo trimestre. Il deprezzamento del dollaro dall'inizio dell'anno contribuira' probabilmente ad aumentare leggermente le pressioni inflazionistiche al rialzo, cosi' come le pressioni sull'offerta di manodopera derivanti dal calo dei flussi migratori dal secondo trimestre del 2024.

L'OBBB approvato all'inizio di luglio sara' un'altra importante novita' rispetto all'ultima riunione. Nel complesso, il pacchetto fiscale dovrebbe compensare alcuni degli effetti negativi dei dazi sulla domanda aggregata e sostenere la crescita a partire dalla fine del 2025, anche se la maggior parte degli effetti dovrebbe farsi sentire nel 2026, in vista delle elezioni di medio termine. Infine, il mercato azionario ha registrato una notevole ripresa da aprile e le condizioni finanziarie si sono allentate ai livelli registrati nell'ultimo trimestre del 2024.

Nel complesso, il bilancio dei rischi per la crescita e il mercato del lavoro e' diventato piu' positivo dalla riunione del FOMC di giugno. Il bilancio dei rischi per l'inflazione e' leggermente piu' elevato, data la conferma degli effetti dei dazi sull'inflazione, la diminuzione dei rischi al ribasso per la crescita e il perdurare della debolezza del dollaro.

Prospettive della Fed I dati indicano un leggero aumento dell'inflazione per un periodo piu' lungo, ma non sufficiente a spingere i falchi del FOMC a un brusco cambiamento di rotta nella riunione di luglio. Ritengo che Powell e la maggior parte dei membri del FOMC vorrebbero che il mercato continuasse a scontare due tagli per il resto dell'anno, al fine di mantenere l'opzionalita' e fornire una copertura politica da una Casa Bianca sempre piu' antagonista. I membri piu' accomodanti del comitato (Waller e Bowman) potrebbero ancora sostenere che l'inflazione legata ai dazi e' compensata da altre componenti e giustificare un voto a favore di un taglio dei tassi sulla base dell'argomentazione che r* e' piu' vicino al 3% e quindi la politica monetaria e' piuttosto restrittiva.

Guardando al resto dell'anno, e' difficile ignorare l'accelerazione dell'inflazione e un taglio prematuro dei tassi in un momento in cui le prospettive di inflazione sono finalmente equilibrate non sarebbe giudicato con leggerezza dalla storia. Penso che Powell cerchera' di indirizzare il comitato verso il mantenimento del prossimo taglio il piu' a lungo possibile. Combinando questo ragionamento con le mie prospettive relativamente ottimistiche per l'economia, ritengo che un taglio in ottobre sia piu' probabile che in settembre. Questa visione si rivelerebbe errata se il mercato del lavoro subisse un crollo nei prossimi due rapporti e le revisioni dei benchmark in agosto fossero ancora peggiori del previsto. A mio avviso, questo rimane un rischio residuo.

*Chief U.S. Economist, T. Rowe Price "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 29-07-25 13:36:41 (0399) 5 NNNN