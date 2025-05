T. Rowe Price: l'economia USA di fronte a un bivio - PAROLA AL MERCATO

di Blerina Uruci * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 mag - L'economia statunitense sta attraversando un momento cruciale, stretta tra persistenti pressioni inflazionistiche, il commercio globale in evoluzione e un cauto ottimismo sulla crescita futura. Mentre la politica, le imprese e i consumatori si adattano a questo contesto in evoluzione, le scelte compiute oggi potrebbero determinare la traiettoria economica dei prossimi anni.

L'inflazione rimane una sfida difficile da affrontare. Con tassi complessivi che potrebbero aumentare fino a 150 punti base, l'inflazione potrebbe superare il 4% su base annua nei prossimi trimestri. Uno dei fattori chiave? I dazi. Con l'aumento delle aliquote effettive da una media storica del 2,5% a una previsione del 10-20%, l'onere dei costi dovrebbe ricadere pesantemente sui consumatori, che potrebbero assorbire il 50% o piu' di questi aumenti in fase di acquisto.

Questa ripresa dei dazi, in gran parte attribuita alla svolta strategica dell'amministrazione Trump, e' piu' di una semplice leva fiscale: e' uno strumento geopolitico volto a rimodellare i flussi commerciali globali e a ridurre l'esposizione economica alla Cina. Le implicazioni sono profonde, non solo per i prezzi, ma anche per le catene di approvvigionamento, la strategia delle aziende e le relazioni internazionali.

Nonostante i venti inflazionistici e lo spettro incombente di una recessione tecnica, le prospettive economiche generali rimangono cautamente ottimistiche. Il mercato del lavoro, spesso indicatore della salute economica, continua a mostrare resilienza. La disoccupazione rimane bassa, caratterizzata da pochi licenziamenti e da un'offerta di manodopera in crescita. I tassi di partecipazione hanno superato i livelli pre-pandemia e la creazione di posti di lavoro e' stabile, con una media di 150mila nuovi posti negli ultimi tre mesi.

Settori chiave come la sanita', l'istruzione e l'hospitality stanno guidando questo slancio. I datori di lavoro, timorosi di perdere personale conquistato con fatica, stanno frenando i licenziamenti. La crescita dei salari sta rallentando, indicando pratiche di assunzione piu' sostenibili. Tuttavia, alcuni segnali di allarme, come l'aumento dei tagli di posti di lavoro nei settori federale e dei servizi e il calo del rapporto tra persone che lasciano il lavoro e quelle che lo perdono, suggeriscono che i lavoratori stanno diventando piu' cauti. Anche la fiducia delle piccole imprese sta diminuendo, aggiungendo una nota di cautela al quadro altrimenti stabile del mercato del lavoro.

Sul fronte fiscale, prima della pausa estiva del Congresso potrebbe essere annunciato un nuovo pacchetto di stimoli, che rappresenta un importante rischio al rialzo per le prospettive di mercato a breve termine. Il pacchetto potrebbe includere crediti d'imposta mirati per le famiglie a reddito medio e incentivi retroattivi per stimolare gli investimenti delle imprese, fornendo potenzialmente una spinta tempestiva alla spesa dei consumatori e alla fiducia delle imprese.

Nel frattempo, la Federal Reserve rimane concentrata sull'inflazione. Con i tassi di interesse stabili al 4,25-4,5%, la Fed sta segnalando un approccio paziente e basato sui dati. Nonostante le speranze del mercato di un taglio dei tassi, i responsabili politici stanno dando priorita' alla stabilita' a lungo termine rispetto a un allentamento nel breve termine, in attesa di segnali piu' chiari di disinflazione sostenuta prima di intraprendere qualsiasi azione.

I mercati finanziari si stanno adeguando a una nuova realta' globale. Il premio di 'eccezionalita' statunitense', costruito su una forte domanda dei consumatori, un mercato del lavoro dinamico e una politica fiscale espansiva, e' in fase di rivalutazione. Con altre economie che iniziano a colmare il divario di crescita, il dollaro statunitense e' di nuovo sotto esame.

Anche i rendimenti dei Treasury sono in aumento, spinti da un aumento del premio a termine in un contesto di incertezza sull'inflazione e sulla sostenibilita' fiscale.

Guardando al 2026, cresce l'ottimismo per una ripresa piu' robusta. Il sostegno fiscale, la stabilizzazione del mercato del lavoro e condizioni economiche piu' normalizzate potrebbero aprire la strada a una ripresa della crescita.

Tuttavia, permangono alcuni rischi: l'impatto inflazionistico dei dazi, il potenziale indebolimento del mercato del lavoro, le interruzioni della catena di approvvigionamento globale e l'evoluzione delle relazioni commerciali richiedono tutti un'attenzione particolare.

