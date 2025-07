T. Rowe Price: l'accordo Usa-Giappone sui dazi avra' un impatto positivo su azionario - PAROLA AL MERCATO

di Dan Hurley* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 lug - L'accordo sui dazi recentemente concluso tra Giappone e Stati Uniti fissa le tariffe statunitensi al 15% per la maggior parte dei beni, comprese le automobili, il che e' considerato un risultato positivo, soprattutto rispetto ad altri paesi esportatori di automobili. Il governo giapponese sosterra' con 550 miliardi di dollari gli investimenti statunitensi per rafforzare ulteriormente una serie di settori industriali. Anche gli sviluppi politici, in particolare le speculazioni sulla possibile dimissione del primo ministro Ishiba, sono considerati positivi per il mercato, in quanto riducono la probabilita' che il CDP (con politiche fiscali piu' restrittive) entri a far parte della coalizione di governo.

Considerando la rapidita' e i termini favorevoli dell'accordo sui dazi, riteniamo che queste notizie siano positive per l'azionario giapponese. Tuttavia, i dazi sull'acciaio e sull'alluminio e i negoziati sull'aumento delle spese per la difesa non sono inclusi in questo accordo, come affermato dal ministro Akazawa, che ha gestito in prima linea i negoziati sui dazi. Gli indici azionari hanno registrato un forte rialzo e lo yen giapponese si e' apprezzato. Riteniamo che il valore equo dello yen giapponese rispetto al dollaro statunitense sia compreso tra 120 e 140.

Considerando che il ministro Akazawa ha raggiunto rapidamente un accordo durante la sua visita negli Stati Uniti, sembrerebbe che i preparativi per l'accordo fossero gia' stati avviati. Detto questo, la tempistica dell'annuncio dell'accordo dopo le elezioni della Camera Alta sembra essere legata a motivi politici.

Su un orizzonte temporale di 3-5 anni, restiamo ottimisti sulle azioni giapponesi; il Giappone e' un mercato aperto e ciclico che sara' soggetto alla salute del commercio e dell'economia globali. Il Giappone deve inoltre fare i conti con un deterioramento demografico. Tuttavia, questi problemi sono ben noti e ampiamente scontati dai mercati; le valutazioni non sono affatto eccessive in Giappone e gli scambi sono vicini alla media. L'accordo commerciale con gli Stati Uniti rafforza le relazioni tra i due paesi a livello strategico ed economico. In Giappone, anche la riforma della corporate governance continua a progredire e offre notevoli opportunita'.

