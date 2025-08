T. Rowe Price: il ritorno del value, ecco i settori piu' interessanti - PAROLA AL MERCATO

di Sebastien Mallet* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 ago - Il panorama degli investimenti globali sta subendo una profonda trasformazione. Da inizio anno una convergenza di frammentazione geopolitica, inflazione persistente e protezionismo commerciale statunitense sta ridefinendo le dinamiche di mercato. Queste forze stanno mettendo in discussione il dominio di lunga data dei titoli growth mega cap statunitensi e inaugurando una nuova era in cui il value investing sta riacquistando importanza.

Al centro di questo cambiamento vi sono le politiche tariffarie dell'amministrazione Trump e i piu' ampi sforzi di deglobalizzazione. Queste misure hanno alimentato le pressioni inflazionistiche e innalzato i tassi di interesse, spingendo gli investitori a orientarsi verso strategie che privilegiano la difensivita', la diversificazione e il potenziale di rialzo tangibile. In questo contesto, i settori tradizionalmente sottovalutati, come i materiali, l'industria e la finanza, stanno riscuotendo un rinnovato interesse da parte degli investitori grazie alla loro resilienza e alle valutazioni di ingresso interessanti.

Il passaggio da un decennio di investimenti orientati alla crescita, alimentati da tassi di interesse estremamente bassi e da un'abbondante liquidita', e' stato graduale ma decisivo.

La posizione anti-commerciale nei confronti della Cina, in particolare nel settore tecnologico, ha introdotto volatilita', soprattutto nei semiconduttori, incoraggiando ulteriormente il passaggio a strategie orientate al valore.

Gli investitori sono nuovamente alla ricerca di diversificazione.

Questo cambiamento non e' limitato agli Stati Uniti. Il capitale globale sta affluendo sempre piu' verso regioni come l'Europa, dove le risposte politiche, tra cui la spesa per le infrastrutture e la difesa, stanno creando un terreno fertile per i titoli value. Storicamente, le societa' statunitensi hanno rappresentato oltre il 70% della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI World. Tuttavia, la ridirezione dei flussi commerciali e di capitale dovuta ai dazi e agli sforzi di reshoring potrebbe alterare questo equilibrio, offrendo opportunita' interessanti nei mercati non statunitensi.

L'inflazione persistente e' un altro fattore favorevole per il value. In contesti inflazionistici, gli utili correnti hanno la precedenza sulle proiezioni di crescita futura, favorendo i titoli value. Il settore finanziario, in particolare il bancario europeo, ha beneficiato dell'aumento dei tassi di interesse, con un miglioramento dei margini di interesse netti e prospettive di utili piu' solide.

Continuiamo a vedere segnali a sostegno della nostra opinione che i tassi di interesse e l'inflazione potrebbero rimanere piu' elevati piu' a lungo.

Un fattore chiave di questa rinascita globale del value e' il previsto aumento della spesa in conto capitale (capex), soprattutto al di fuori degli Stati Uniti. Mentre il periodo post-crisi finanziaria ha favorito le aziende tecnologiche con modelli di business basati su attivita' immateriali, l'attuale domanda di beni tangibili sta dando impulso a settori come quello industriale, energetico e dei materiali, tutti in linea con i principi del value investing.

Per gli asset allocator, questo cambiamento sottolinea l'importanza di ribilanciare l'esposizione azionaria.

Un'eccessiva esposizione all'indice delle mega cap tecnologiche statunitensi rischia di trascurare i settori tradizionali value come quello finanziario ed energetico. Un approccio diversificato e globale all'investimento value e' essenziale per chi cerca di navigare nelle complessita' del mercato odierno.

Nonostante l'incertezza che continua a circondare la politica statunitense, alcune parti dell'economia globale rimangono resilienti. Tuttavia, permangono i rischi di stagflazione e recessione, e le vendite sincronizzate di azioni, obbligazioni e dollaro statunitensi riflettono il calo della fiducia degli investitori nella leadership economica americana. Riteniamo che cio' crei un'opportunita' per una piu' ampia partecipazione ai mercati globali.

Gli spread di valutazione sui mercati globali continuano a evidenziare opportunita' interessanti, in particolare nel settore finanziario, sottopesato negli indici di riferimento growth. Le banche e le assicurazioni, soprattutto in Europa, sono ben posizionate per beneficiare di tassi di interesse strutturalmente piu' elevati e di un miglioramento dei rendimenti da investimenti.

