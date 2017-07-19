T. Rowe Price: i mercati potrebbero sottovalutare un eventuale cambio di tendenza. Ecco perche' - PAROLA AL MERCATO

di Ritu Vohora* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - I mercati si trovano ad affrontare una competizione globale, caratterizzata da scontri geopolitici, investimenti ingenti e un gioco sempre piu' imprevedibile. Gli investitori si sono dimostrati molto lucidi di fronte a questi movimenti contrastanti, anche se i colpi di scena nella guerra in Iran hanno complicato le prospettive economiche. Gli asset rischiosi hanno registrato un forte rimbalzo dopo una breve battuta d'arresto, con diversi indici azionari che hanno raggiunto nuovi massimi.

Rischi in aumento La resilienza degli asset rischiosi non e' priva di fondamento. L'anno e' iniziato con una crescita resiliente, un solido slancio degli utili e condizioni finanziarie favorevoli. Gli investimenti nell'IA e la spesa fiscale hanno fornito ulteriore slancio ai mercati, mentre i rischi di recessione sono rimasti su livelli contenuti.

I progressi nell'IA e i contratti di alto profilo hanno continuato a sostenere l'ottimismo del mercato. Ma l'eccessiva fiducia nei titoli di maggior appeal - in particolare i titoli del software - e' una preoccupazione crescente, dati gli investimenti storici degli hyperscaler e le variazioni dei valori a termine. Anche alcuni settori del credito privato hanno sollevato interrogativi in merito al posizionamento e al rischio. I mercati potrebbero sottovalutare la rapidita' con cui il trend puo' cambiare.

Il nodo delle catene di approvvigionamento La situazione nello Stretto di Hormuz sottolinea quanto le catene di approvvigionamento siano diventate una fonte di leva. Sebbene sia gli Stati Uniti che l'Iran abbiano interesse a raggiungere rapidamente un accordo e a riaprire lo stretto, gli investitori non dovrebbero escludere la possibilita' di una significativa escalation o di un conflitto prolungato e congelato. I rischi sottostanti sono di natura inflazionistica.

Lo shock dell'approvvigionamento energetico e' grave, globale e asimmetrico. Oltre al petrolio, le interruzioni dell'approvvigionamento si stanno propagando a diesel e carburante per aerei, fertilizzanti, zolfo ed elio. Lo shock del carburante per aerei e' il piu' acuto. Potrebbero presto emergere carenze reali, che probabilmente interromperanno i voli, ostacoleranno i trasporti e il turismo e amplificheranno le pressioni economiche piu' ampie.

Gli analisti della nostra piattaforma di ricerca stimano che il traffico attraverso lo stretto debba tornare ad almeno un terzo o alla meta' dei livelli precedenti affinche' le catene di approvvigionamento possano normalizzarsi. Ma il tempo per evitare danni piu' duraturi si sta esaurendo.

Fari puntati sull'inflazione Finora, gli investitori hanno considerato il corrispondente picco dei prezzi dell'energia come temporaneo. Se gli effetti di secondo impatto dovessero propagarsi attraverso i salari, i prezzi dei generi alimentari o misure di prezzo piu' ampie, i rischi di inflazione passerebbero da un semplice segnale di cautela a un vero e proprio campanello d'allarme. Le aspettative di inflazione contano per i mercati tanto quanto lo shock iniziale.

Come copertura difensiva, gli asset reali, il debito indicizzato all'inflazione e l'oro offrono un importante potenziale di copertura contro le minacce inflazionistiche.

Le divergenze regionali aggiungono complessita' alle prospettive di mercato. Gli Stati Uniti sono relativamente ben posizionati, sostenuti dall'indipendenza energetica, dalla politica fiscale e dai forti investimenti guidati dall'intelligenza artificiale. Finche' le aspettative di inflazione rimangono ancorate e gli effetti di secondo impatto sono contenuti, l'economia statunitense puo' continuare a resistere alla pressione. La Federal Reserve dovrebbe mantenere la rotta e potrebbe persino riprendere i tagli nel quarto trimestre.

L'Europa, in quanto importatore netto di energia, e' piu' esposta agli shock di offerta, il che aggiunge ulteriori sfide a un'inflazione piu' persistente e a un mercato del lavoro teso. Cio' mantiene i policymaker in allerta e potrebbe spingerli a intervenire con due aumenti dei tassi nel 2026.

*CFA, Investment Strategist, Capital Markets, T. Rowe Price.

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(RADIOCOR) 14-06-26 12:52:52 (0229) 5 NNNN