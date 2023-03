T. Rowe Price - Growth: i tre fattori di supporto nel 2023 - PAROLA AL MERCATO

di Paul Greene * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 mar - Il 2022 e' stato un anno difficile per i titoli Growth, che hanno registrato ampie sottoperformance rispetto al Value.

Nonostante cio', in qualita' di investitori di lungo periodo, abbiamo imparato preziose lezioni dai mercati ribassisti, in particolare che i cambiamenti che ne derivano possono dare forma ai rendimenti futuri e premiare gli investitori piu' pazienti.

In particolare, tre cambiamenti potrebbero creare nuove opportunita' per gli investitori Growth: la ciclicita' delle big tech, l'aumento dell'inflazione di base e dei tassi d'interesse e la deglobalizzazione.

1.La ciclicita' nelle Big Tech Dopo oltre un decennio di forti performance azionarie, lo scorso anno le piattaforme internet piu' famose - Alphabet (societa' madre di Google), Amazon.com, Meta Platforms (societa' madre di Facebook) e Netflix - hanno subito notevoli pressioni.

Gli ultimi 12-18 mesi hanno confermato che le storie di crescita piu' popolari non sono immuni alle perturbazioni e alla debolezza dell'economia in generale - un netto cambiamento rispetto alla narrativa che circondava queste societa' prima e durante la pandemia di coronavirus.

Alcuni venti contrari sono stati specifici del settore, come le modifiche alle politiche sulla privacy che hanno compromesso l'efficacia della pubblicita' online mirata di alcuni social media. Piu' in generale, le dimensioni e la maturita' delle grandi aziende di Internet sembrano aver reso le loro attivita' principali piu' cicliche, ovvero sensibili alle fluttuazioni dell'economia.

Il lato positivo e' che le grandi Big Tech hanno comunque generato un flusso di cassa significativo e stanno cercando di inserirsi in mercati con grandi potenzialita'. Le valutazioni interessanti e la ciclicita' della pubblicita' e degli acquisti online potrebbero offrire ai titoli di queste aziende tech un significativo rialzo in un'eventuale ripresa.

2.Inflazione e tassi di interesse L'inflazione e i tassi d'interesse dovrebbero moderarsi rispetto ai picchi raggiunti, ma a nostro avviso e' probabile che si assestino su livelli piu' alti rispetto a quelli dell'ultimo decennio.

E' improbabile che emergano soluzioni facili a causa di alcuni dei principali fattori alla base della carenza di manodopera negli Stati Uniti e della recente inflazione salariale, che comprendono temi come l'invecchiamento della popolazione e il calo dell'immigrazione negli USA e l'epidemia degli oppioidi e gli effetti a lungo termine del Covid-19.

Livelli di inflazione piu' elevati suggeriscono che l'era dei tassi di interesse prossimi allo zero e' terminata. In questo contesto, la valutazione - ovvero quanto gli investitori sono disposti a pagare per una quota degli utili o del flusso di cassa di una societa' - avra' probabilmente maggiore importanza. Uno dei motivi e' la concorrenza: l'aumento dei rendimenti obbligazionari offre agli investitori piu' alternative alle azioni.

In un simile contesto, l'aumento degli utili e dei free cash flow (anziche' l'aumento delle valutazioni) potrebbe diventare un importante motore di rendimento. Questo scenario potrebbe favorire le strategie Growth che enfatizzano la disciplina delle valutazioni e la qualita' dei business.

3.Nuovi trend di deglobalizzazione: il settore dei semiconduttori La pandemia di coronavirus e la guerra in Ucraina, cosi' come le crescenti tensioni geopolitiche in Asia, hanno evidenziato le vulnerabilita' create da decenni di globalizzazione che hanno costruito una complicata rete di catene di approvvigionamento ottimizzando i costi e l'efficienza.

Il rafforzamento delle catene di fornitura cruciali e' diventato quindi una priorita' strategica, una tendenza potenzialmente inflazionistica che potrebbe creare opportunita' di investimento in alcuni settori.

Si pensi ai semiconduttori. I policymaker ritengono che l'accesso a questi chip sia cruciale per la competitivita' e la sicurezza economica di uno stato.

Con l'approvazione del Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) and Science Act del 2022, gli Stati Uniti si sono uniti ai Paesi che hanno adottato politiche a sostegno della produzione nazionale di semiconduttori.

Nei prossimi anni, la spinta strategica verso la 'riqualificazione' della produzione di semiconduttori dovrebbe aumentare il fabbisogno di strumenti e attrezzature utilizzati nel complesso processo di fabbricazione dei chip.

Questa tendenza rafforzerebbe altri fattori di spinta della domanda a lungo termine, come le piu' ampie spinte all'elettrificazione e alla digitalizzazione dell'economia.

Cio' significa che l'industria dovra' affrontare costi piu' elevati per espandere la capacita' produttiva.

La combinazione tra la crescita della domanda e l'aumento dei costi di produzione incrementali dovrebbe tradursi in un aumento dei volumi di vendita e dei prezzi dei semiconduttori, che potrebbe rafforzare i margini di profitto di alcuni produttori di chip. Allo stesso tempo, siamo consapevoli dell'incertezza delle prospettive economiche e della probabilita' che la domanda di chip nei data center e nelle automobili possa indebolirsi ulteriormente.

Trend futuri Guardando al futuro, l'ascesa dell'intelligenza artificiale (IA) ha suscitato molto scalpore. Ma il recente lancio e la popolarita' dei cosiddetti modelli di IA generativa, in grado di produrre risposte testuali e grafiche a domande o richieste dell'utente, per quanto serie o insensate, ha reso questo tema piu' tangibile per l'industria e gli investitori.

Dunque, bisognera' prestare molta attenzione al modo in cui l'IA generativa e gli algoritmi di autoapprendimento potrebbero guidare l'innovazione e la disruption nell'economia digitale e nel mondo reale.

