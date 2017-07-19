T. Rowe Price: Giappone, l'azionario continuera' a salire, ecco perche' - PAROLA AL MERCATO

di Daniel Hurley * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - Dopo il 'giorno della liberazione' ad aprile abbiamo assistito a un forte rialzo per l'azionario giapponese, con il Nikkei 225 che ha raggiunto il punto massimo a meta' agosto. Diversi fattori concomitanti hanno determinato questo rimbalzo. Il primo e piu' significativo e' stato l'accordo commerciale tra Giappone e Stati Uniti per dazi al 15%. Si tratta di una percentuale molto inferiore al 25% inizialmente previsto e include il settore automobilistico, cosa inaspettata dato che l'80% del deficit commerciale degli Stati Uniti e' dovuto proprio alle automobili. Ci aspettiamo inoltre che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse in autunno, il che favorira' gli asset rischiosi: il Giappone e' un mercato aperto e ciclico e i tassi di interesse piu' bassi saranno di sostegno.

Inoltre, continuiamo a vedere l'economia interna giapponese emergere da decenni di assenza di inflazione e crescita, con l'inflazione che si consolida e la crescita economica che riprende: cio' indurra' i risparmiatori e gli investitori a spostare la loro allocazione verso le azioni.

Infine, la riforma della corporate governance, in miglioramento dal 2012, ha visto un'accelerazione con significativi riacquisti di azioni. Cio' ha creato vaste opportunita' e abbiamo assistito a una significativa ripresa dell'attivita' degli hedge fund e degli investitori, che hanno aumentato la loro presenza e gli investimenti in Giappone.

Guardando ai rischi, il principale ostacolo strutturale che il Giappone deve affrontare e' l'invecchiamento demografico.

Sebbene gran parte del mondo sviluppato, e in particolare l'Europa, debba affrontare questi temi, il Giappone e' piu' avanti in termini di gestione di tali problematiche. Il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione limiteranno la crescita del PIL e imporranno ulteriori restrizioni ai bilanci pubblici. Tuttavia, questi ostacoli stanno accelerando le ragioni strutturali per investire in Giappone, attraverso la riforma strutturale della corporate governance.

Con una popolazione che invecchia e che limita la crescita demografica, il Giappone ha bisogno di aumentare la produttivita' e attrarre investimenti esteri: le riforme strutturali aumenteranno sia la produttivita' che l'attrattiva per i capitali stranieri, poiche' l'aumento dei rendimenti azionari stimolera' i rendimenti e generera' investimenti esteri. Sono stati compiuti molti progressi in questo senso, soprattutto negli ultimi 18 mesi, durante i quali si sono verificati alcuni eventi di rilievo, tuttavia circa il 50% del Topix continua a essere scambiato con un rapporto prezzo/valore contabile inferiore a 1. Cio' apre a molte opportunita'.

* Portfolio Specialist, T. Rowe Price.

