T. Rowe Price: Giappone, i settori su cui puntare con la vittoria di Takaichi - PAROLA AL MERCATO

di Daniel Hurley* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 ott - Il Giappone sta per dare il benvenuto alla sua prima donna primo ministro, Sanae Takaichi, dopo la sua vittoria alle elezioni del Partito Liberal Democratico. La sua nomina segna un momento significativo per il Paese e i mercati hanno reagito con entusiasmo. Le azioni giapponesi hanno registrato un balzo e lo yen si e' indebolito, poiche' gli investitori hanno scontato le aspettative di un aumento della spesa pubblica e il proseguimento della politica monetaria espansiva. Questo contesto dovrebbe sostenere i settori legati ai consumi interni, agli investimenti di capitale e al settore immobiliare.

Le opinioni politiche di Takaichi sono strettamente allineate con l'ala conservatrice del LDP e sono simili a quelle del defunto primo ministro Shinzo Abe. Si prevede che manterra' una forte partnership con gli Stati Uniti in materia di difesa, il che potrebbe avvantaggiare settori come la difesa, la cantieristica navale e la sicurezza informatica. Questi settori hanno gia' registrato una solida performance e potrebbero continuare ad attrarre interesse.

Nonostante il forte rialzo dei titoli azionari giapponesi da aprile, le prospettive rimangono positive. Il contesto politico e' ancora favorevole e le opportunita' sono numerose, soprattutto nei settori che potrebbero trarre vantaggio dall'aumento degli stimoli fiscali e degli investimenti. La leadership di Takaichi suggerisce anche una continuazione delle riforme di corporate governance avviate sotto Abe, che hanno contribuito a migliorare la trasparenza e i rendimenti per gli azionisti.

Nel complesso, il cambiamento politico in Giappone porta con se' un mix di continuita' e nuovo slancio, e noi rimaniamo ottimisti sulle prospettive per i titoli azionari giapponesi.

*Portfolio Specialist, T. Rowe Price

