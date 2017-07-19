T. Rowe Price: Fed, tassi invariati a marzo, ma tagli all'orizzonte per il 2026 - PAROLA AL MERCATO

di Blerina Uruci* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mar - Non sono attesi cambiamenti di politica monetaria nella riunione di marzo. Il FOMC pubblichera' una nuova serie di previsioni e le revisioni dovrebbero essere leggermente restrittive (crescita e inflazione piu' elevate). Tuttavia, il dot plot dovrebbe continuare a indicare un taglio per il 2026, come a dicembre, con il rischio che non ci sia alcun taglio. Per il FOMC, questo sara' un modo di bilanciare i rischi al rialzo per l'inflazione derivanti dai prezzi dell'energia e i rischi al ribasso per il mercato del lavoro dopo il debole rapporto sull'occupazione di febbraio.

La mia ipotesi di base, che prevede una Fed accomodante nella seconda meta' dell'anno, non e' cambiata, anche se le aspettative del mercato si sono discostate significativamente dalla mia view. Continuo a ritenere possibili 2-3 tagli quest'anno e 3-4 tagli nei prossimi 12 mesi, a condizione che lo shock dei prezzi dell'energia non lasci un'impronta sull'inflazione core. Il mercato prevede circa un taglio per quest'anno e praticamente nessun taglio nella prima meta' del 2027, secondo i futures. Questo movimento sembra essere guidato dallo shock dei prezzi dell'energia, che non credo avra' un effetto significativo sulle decisioni di politica monetaria tra 9-12 mesi.

Tuttavia, se l'inflazione core dovesse riaccelerare nei prossimi mesi, la Fed non sara' in grado di tagliare i tassi prima del quarto trimestre del 2026 o addirittura del primo trimestre del 2027. Tuttavia, in tale scenario, la soglia per la ripresa dei rialzi da parte della Fed sarebbe elevata, il che implicherebbe un margine minore per un irripidimento della curva a breve termine SFRM6M7 rispetto al potenziale di appiattimento.

*Chief U.S. Economist, T. Rowe Price "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 17-03-26 13:12:36 (0350) 5 NNNN